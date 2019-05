Zidane: "Habrá cambios, pero muchos se van a quedar"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, pidió este sábado compromiso a sus jugadores para los tres últimos encuentros que tienen que disputar antes del final de la temporada y recordó que, aunque habrá cambios, muchos de sus hombres seguirán el próximo curso.

El técnico francés, más relajado que en la rueda de prensa posterior al encuentro que perdió ante el Rayo Vallecano, lanzó un mensaje a sus hombres para que no se relajen en los últimos coletazos de la campaña. La primera prueba, la vivirán este domingo ante el Villarreal.

"Faltan tres partidos. Tenemos que jugar. Yo estoy bien, la verdad. El otro día muy enfadado, pero como todos, también los jugadores. No creas que ellos lo viven bien. A veces no sale nada. Pero lo bueno, dentro de lo malo, es que esta temporada tenemos un partido mañana para demostrar", dijo.

"No nos vamos a quitar las ganas de jugar al fútbol. Es lo que les gusta a los jugadores. La temporada ya está, pero ellos tienen que pensar en la próxima. Aquí va a haber cambios, pero muchos se van a quedar. Y lo vamos a tener que hacer juntos. Mañana pido que nos apoyen. Nosotros vamos a intentar sacar algo bueno como hicimos contra el Athletic", añadió.

Zidane resaltó que desea seguir ganando en el estadio Santiago Bernabéu y apuntó que quiere intentar que la afición del Real Madrid esté orgullosa de todos sus jugadores.

"Hemos tenido dificultades, la temporada ha sido complicada y por lo menos queremos hacer un partido mañana. El Villarreal se juega la permanencia. Vendrán motivados para hacer un buen partido y sacar algo de aquí. Por eso tenemos que estar preparados. Los adversarios, todos quieren hacer algo contra el Real Madrid. Y más, cuando se juegan algo".

También habló sobre algunos jugadores. Tuvo palabras para unos que se podrían ir la próxima temporada como Gareth Bale, para otros que se quedarán como Vinícius y para alguno que podría llegar como el francés Paul Pogba.

"Bale tiene que entrenar, jugar. Como otros jugadores, saben donde están y la responsabilidad que tenemos todos. Luego tengo yo que hacer el equipo y el banquillo. Veremos lo que vamos a hacer mañana. Espero lo mejor de todos. Y nada más. No pretendo más. Entrenamos toda la semana para eso y para sacar algo el fin de semana", declaró.

Sobre Pogba, quiso aclarar que en anteriores comparecencias ante los medios dijo que era "bueno", algo que podría hacer si hablara de otras figuras mundiales en el caso de que le pregunten sobre ellas.

"A Pogba, además le conozco. No me voy a meter en una cosa así y más ahora. Cuando las cosas van bien te perdonan, pero si van mal y te dicen una tontería, 'chaca cha'. No voy a decir nada. Pogba es jugador del United. A final de temporada veremos lo que va a pasar con jugadores, los que van a venir y los que se van a ir. No dije nada de si vamos a traer a Pogba y no lo voy a decir hasta que las cosas estén hechas", manifestó.

De Vinícius dijo que no le ha sorprendido "nada" de lo que ha visto del brasileño desde que volvió al banquillo del Real Madrid y resaltó que está "mucho mejor" y listo para entrar en la convocatoria después de prepararse físicamente tras superar una lesión.

"Necesitaba las dos semanas y ahora está mejor físicamente. Hay tiempo previsto para él. Tiene 18 años, podría ser mi hijo, pero nada más. Es muy bueno. Es un jugador importante de este equipo, sobre todo de cara al futuro. Vinícius tiene 18 años y no tiene nada que ver con su edad. Es bueno, se merece estar aquí y ya está. Con él, como ha estado lesionado, hay que ir tranquilos. Faltan tres partidos y veremos lo que haremos".

El entrenador del Real Madrid también se refirió a los últimos pinchazos a domicilio de su equipo y dejó claro que el 0-0 ante el Getafe no fue igual que la derrota en Vallecas 1-0 contra el Rayo.

"En Getafe jugamos bien. Nos faltó gol. En Vallecas, no. Por mucho que quiera ser optimista, no me gustó el equipo. Ahora hay un partido. Tenemos la camiseta del Madrid. Tenemos el escudo y tenemos una responsabilidad. Tenemos que estar positivos, yo el primero".