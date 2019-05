Zidane: "Ha sido un año complicado, mejor que se acabe"

Las ruedas de prensa de Zidane se han convertido en un continuo interrogatorio, en el que el técnico escapa excusando su falta de contenido entre reacciones que, como un acusado en una oscura sala de una comisaría, delatan su culpabilidad. No te voy a decir nada, lo siento. Ninguna pregunta sobre el partido, es impresionante, fue la idea que vertebró su discurso.

El técnico blanco no quiso hablar de Isco, Griezmann, Jovic o Mendy. Va a estar con el grupo, es todo lo que puedo decir, es lo que alcanzó a confesar sobre Bale, pero con el manido tema de la portería se extendió algo, tras sacar algo de orgullo herido para refrendar una evidencia: Yo decido sobre quién juega en mi equipo, si no lo hiciera me iría; luego ya los fichajes los hacemos entre todos. Se habla y se escribe mucho, pero solo Keylor y yo sabemos lo que hemos hablado yo y no voy a decir más. Cuando empiece la próxima temporada diré quién va a ser el primer y el segundo portero, aseguró.

Una temporada pésima

Tras el reconocimiento de una evidencia: Ha sido un año complicado, mejor que se acabe, Zidane se empleó en enviar mensajes a la afición para la próxima temporada, sin más argumentos que la fe. Vamos a volver con trabajo e ilusión, repitió varias veces.

En último entrenamiento antes de cerrar una temporada para el olvido con la visita del Betis, este domingo a partir de las 12.00 horas, Zidane tampoco pudo contar con Sergio Ramos, convocado con la selección española para los partidos de inicio de junio, baja los últimos siete partidos. Tampoco entrenaron los lesionados Mariano y Odriozola, bajas junto a los sancionados Casemiro y Vallejo.