Zidane se enfrasca en una defensa a ultranza de Bale: "Él es el primero que sufre"

Parecía imposible que la reconstrucción del Madrid pasara por recuperar para la causa a jugadores como Bale, en el centro del huracán; James, ya en vientos huracanados; o Isco, con una participación residual. Dos meses después, como era de esperar, Zidane se reencuentra constantemente con viejos problemas que van camino de explotar y él está en primera línea para recibir la metralla.

Bale sigue de baja, tras un mes sin entrenar con el Madrid, desde la última ventana de selecciones, cuando terminó con molestias el segundo partido con Gales. “El problema es que no está listo, no puede entrenar con normalidad. El jugador lo que quiere es estar bien, sufre el primero”, empezó diciendo Zidane, en una previa de un partido trascendente de Champions, en el que se juega buena parte de sus opciones de clasificación, y casi monopolizada por el galés.

CONVOCATORIA CON GALES

La sacudida informativa ha llegado con la convocatoria de la selección de Gales para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa, aún con posibilidades, que encabeza el atacante del Real Madrid. “No me molesta nada, su país tiene derecho a convocarlo. Ir, tiene que ir, luego veremos si está listo para jugar. Ahora mismo no está disponible, no sé lo que hablará con su seleccionador”, empezó diciendo el técnico, que acabó reconociendo que Bale puede estar con el combinado galés en la concentración del próximo lunes, tras un fin de semana en el que el Madrid viaja a Eibar y en el que parece que seguirá de baja.

La salida de Zidane fue tirar por la calle de en medio, obviando obstáculos: “Ya que aquí todo el mundo habla, voy a contar yo cosas a nuestra afición: El primero que sufre es el jugador, él quiere estar con nosotros, quiere jugar y estar con sus compañeros, esa es mi sensación. Nuestra afición tiene que pensar en positivo, es una tontería que digan que yo quiero que se vaya en enero, yo quiero que se quede con nosotros hasta el final de temporada. Esto lo veo muy claro”, dijo en su respuesta más larga, dirigiéndose directamente a la afición en varias ocasiones.

❗️CYHOEDDIAD CARFAN | SQUAD ANNOUNCEMENT❗️



Here’s your Cymru squad for our final @UEFAEURO qualifying matches against Azerbaijan and Hungary later this month 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



🎟👉 https://t.co/z7wY8kuZ7M #TogetherStronger