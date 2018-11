Xavi deja el fútbol en abril para ser entrenador

Xavi Hernández ha hecho pública la decisión de colgar las botas el próximo abril y comenzar a formarse para ser entrenador (del Barça, si puede ser). El excentrocampista del Barça (38 años) aclaró estos términos la noche del jueves durante una conversación con Gabi (35), exfutbolista del Atléticod de Madrid y actual compañero del gran capitán azulgrana en las filas del Al Sadd de Qatar. Los dos futbolistas analizaron la actualidad de sus dos ex en víspera del derbi en el Wanda metropolitano reunidos por El Larguero, de la Cadena Ser.

El exazulgrana anunció que su retiro ya tiene fecha en el calendario (abril del 2019) y que ya se está preparando para ser entrenador en el futuro. Además, manifestó su deseo de ser el técnico del Barça, pero a su vez expresó: "Son palabras mayores y hay que estar muy preparado y, de momento, con sinceridad, no me siento aún listo para entrenar al Barcelona".

El regreso de Neymar y el 'caso Dembélé'

Xavi hizo referencia a la posible vuelta de Neymar, pero deslizó: "No lo veo posible. Creo que no salió del todo bien. No lo veo de ninguna manera. Leo mucha prensa porque estoy al día de todo en el fútbol, pero veo cero posibilidades de que Ney pueda volver al Camp Nou". Además, hubo tiempo de elogios para el brasileño. "Es una bomba de futbolista", agregó.

El excapitán incluso tocó el caso Dembélé y aseguró que es joven y que comprende que "todavía no explote todo su talento individual porque cuesta", pero que aún así "tiene solo 21 años y necesita tiempo, ya lo vimos marcar diferencias en títulos como la Supercopa de España", aseguró.

Por último, en cuanto al partido del sábado entre el Barça y el Alético, tanto Xavi como Gabi compararon el estilo de juego de sus antiguos clubs respectivamente. El catalán aseguró que su estilo de juego favorito es el que Pep Guardiola trajo a Barcelona. "Es más difícil tener el balón y crear cosas que ir para atrás y jugar a la contra", concluyó. Gabi defendió el estilo de Simeone. "Cada uno defiende lo que le ha llevado al éxito".