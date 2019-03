Villarreal-Valencia en cuartos de final de la Europa League

Villarreal y Valencia se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga Europa, que se disputarán los próximos 11 y 18 de abril, según el sorteo realizado este viernes por la UEFA en su sede en Nyon (Suiza).

El emparejamiento entre ambos asegura la presencia de un club español en las semifinales, en las que se medirá al que supere el cruce de cuartos entre Arsenal (ING) y Napolés (ITA).

Las semifinales se disputarán el 2 y 9 de mayo y final de la competición el miércoles 29 de mayo en Baku.

