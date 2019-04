Van Dijk, elegido mejor jugador de la Premier en vísperas del Barça-Liverpool

Virgil Van Dijk galardonado con el premio al mejor jugador del año por la PFA.Virgil Van Dijk, defensa central del Liverpool, fue premiado como el mejor jugador del año del fútbol inglés por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), en la previa al gran duelo ante el Barça por la semis de Champions, dejando de lado a Sergio Agüero, su máximo competidor; a Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sadio Mané, su compañero, y a Eden Hazard.

