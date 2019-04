Valverde: "¿Pitos a Griezmann? Quiero que la afición esté con nosotros"

"¿Pitos a Griezmann? Yo quiero que el público esté con nosotros, que no esté contra nadie". Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, no quiere que el Camp Nou se despiste con el delantero francés, que escogió hace un año quedarse en el Atlético. "Él es muy libre de elegir su futuro", precisó el entrenador azulgrana, quien solo piensa en el duelo liguero que puede decidir la Liga.

"Matemáticamente no es distancia definitiva si ganamos, ya lo decíamos antes de jugar contra el Villarreal", ha comentado Valverde, recordando que "aquí la Liga mucha gente la sentencia en enero cuando aún queda media temporada. Nadie dice que esto esté sentenciado, ni mucho menos, mientras las matemáticas no digan lo contrario hay que seguir hasta el final", dijo tras adelantar que Dembélé no llega a tiempo de reaparecer contra el Atlético.

"No estará para mañana seguro, no sabemos si estará el miércoles", ha dicho poniendo en duda incluso la presencia del delantero francés en la cita europea de Old Trafford contra el United. "No somos partidarios de arriesgar ni mañana ni el miércoles", ha contado Valverde insistiendo en que no le gustaría que "la gente" silbe a los jugadores contrarios, convencido de que el Camp Nou sabrá olvidarse de Griezmann.

Salir "sin especulaciones"

En cuatro días, el Barça se juega la Liga y también un pedazo de Champions. Pero eso no indica que Valverde vaya a hacer rotaciones. "La mejor manera de preparar ese partido con el United es competir contra el Atlético", ha subrayado el entrenador azulgrana, indicando que la intención del Barcelona "es ganar porque no hay espacio para las especulaciones".

Después, llenó de elogios al Atlético de Simeone. "Nos va va a exigir mucho, son fuertes y aprietan fuerte. Ellos tienen una gran presión cuando la hacen. Es un equipo ordenado, que le gusta disfrutar del espacio a la espalda del rival. Engañosamente se dejan dominar y luego te saltan a la contra porque lo dominan muy bien ya que tienen grandes lanzadores como Koke y Saúl".

Luego, cuando le preguntaron por el futuro de Umtiti, muy criticado por su mal partido en Vila-real, y de Rakitic, Valverde se puso serio: "Yo cuento con todos. Hablamos de la proxima temporada como si esta hubiese acabado, mañana nos tenemos que jugar la Liga, nos jugamos la Champions, tenemos una final de Copa... Cuento absolutamente con todos".

Valverde quiso encontrar, además, algo positivo en el 4-4 con el Villarreal. "Somos un equipo que nos estamos rebelando bien contra esas situaciones, remontando partidos que teníamos perdidos, como el día del Rayo o el otro día. Y el Barça ha sido un equipo que tradicionalmente no ha remontado muchos partidos, ahora lo estamos haciendo. Hay algo ahí dentro que está bien. Nos rebelamos".