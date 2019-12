Valverde: "Estamos metidos en el partido y pedimos respeto para todos"

“Nosotros estamos tranquilos. Cuando se produjo la suspensión, queríamos jugar y, ahora, seguimos queriendo jugar. Estamos metidos de lleno en lo que tenemos que estar, pensando en los 90 minutos que vamos a jugar contra un gran rival. Por supuesto que sabemos qué está pasando y lo que se vive fuera de nuestro vestuario, pero estamos cien por cien metidos en lo nuestro, preparando a conciencia el partido porque queremos ofrecer un gran triunfo a nuestra afición. No tememos a nada ni a nadie. Lo único que queremos es que la gente se exprese libremente, respetando a todos los demás, jugadores y afición incluidas”.

Ernesto Valverde, técnico del Barça, está convencido de que mañana (20.00 horas, Movistar) se verá un gran partido, un inmenso clásico pues, no obstante, es la primera vez en la historia que Barça y Real Madrid se citan en el Camp Nou empatados a puntos y siendo primero y segundo de la Liga. “No pienso decir que es el clásico más igualado que recuerdo, no, porque se trata de un partido muy especial, casi único, en el que todo lo que ha ocurrido hasta entonces y lo que puede pasar después sirve de muy poco. Todos los clásicos, todos, 'a priori' son muy igualados. Eso sí, estando los dos tan empatados, quien gane conseguirá ese empujoncito de tres puntos que le puede ir muy bien, tanto en moral como en juego, para afrontar lo que resta de temporada. Aunque, eso sí, no olvidemos que, pase lo que pase, todavía quedará mucho, mucho”.

PEQUEÑO DESCANSO

Valverde, aunque reconoce que tener un día más de descanso les beneficia (“en la primera fecha, quien descansaba menos éramos nosotros”), contó que estos partidos enchufan a todo el mundo y hacen que las ganas de jugar y, sobre todo, de enfrentarse al máximo rival haga que todo se iguale sin que tenga mucho que ver haber descansado menos. “La motivación, en ese sentido, sustituye al descanso. Además, los dos equipos estamos muy acostumbrados a jugar dos y tres partidos en ocho días”.

Pese a comentar con ironía, que no fue captada por los presentes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que la igualdad con la que se presenta el Real Madrid en el Camp Nou “ha sido gracias a un gol metido, la otra noche, en Mestalla, en el minuto 95”, Valverde cree que “el Barça ha de preocuparse del Barça y no depender tanto de los demás”. En ese sentido, por ejemplo, no le inquietó que Hazard no juegue el partido. “Zidane tiene una gran plantilla y puede jugar de muchas maneras, por eso digo que prefiero que el Barça piense en su equipo, en lo que debe hace y cómo debe hacerlo. Luego, cuando Zidane dé la alineación ya veremos: puede jugar con cuatro centrocampistas, puede jugar con Isco, con Bale, con Rodrigo, con Vinicius…insisto, lo importante es cómo afrontemos nosotros el encuentro”.

¿TOMARÁ CAFÉ CON ZIDANE?

Sobre la posibilidad de que en esa concentración relámpago que van a vivir mañana al mediodía en el mismo punto de la ciudad los dos equipos para dirigirse ambos juntos al Camp Nou, Valverde dijo que “no es un gran cambio, pues es lo que solemos hacer en cada desplazamiento: comer en el hotel, descansar y coger el autobús hacia el estadio que nos toque”. Preguntado sobre si se tomará un café con Zinedine Zidane, en caso de que se lo encuentre por los pasillos del hotel donde sea la cita, el ‘Txingurri’ bromeó diciendo “no creo que nos crucemos, bastante trabajo tendremos los dos, seguro”.

Y, sí, de la misma forma que empezó pidiendo libertad pero respeto para todos, Valverde concluyó su intervención diciendo que a él, y a todos, “nos gusta que el fútbol una, nos una a todos, y no que separe y, en ese sentido, eso es lo que espero del partido de mañana”. Y, sí, repitió que poco importa cómo llegan los dos equipos, pues un clásico es un clásico y todo se iguala “aunque, sí, es verdad que en los últimos años siempre hemos llegado nosotros un poquito por delante del Real Madrid; es más, creo que, cuando tocaba jugar este partido, nosotros estábamos un punto por delante del Madrid”. En efecto, 19 Barça, 18 Real Madrid.

LA PREGUNTA DE CHINA

¡Aaaaah!, me olvidaba, un numeroso grupo de periodistas chinos, con portavoz incluido, que hablaba un más que perfecto castellano, cerró la conferencia de prensa de Valverde, preguntándole cómo pensaba que iban a afrontar este clásico tan histórico "chicos tan jóvenes como Pérez o Fati". Y el 'Txingurri' le respondió encantado: "No solo ellos, señor, no solo ellos, también en el Real Madrid hay jugadores muy jóvenes que jugarán su primer clásico y es evidente que para todos ellos será una experiencia única, estupenda, tanto si entran a jugar como si lo viven desde el banquillo. Ellos ya saben las connotaciones que tiene un partido así y, sobre todo, también saben al ritmo que se juega", terminó señalando el 'mister' azulgrana, como dando a entender lo difícil que será, tanto para los canteranos culés como merengues, entrar en el partido.