Valverde: "El 0-0 es un resultado peligroso, no nos vamos a engañar"

"El 0-0 es un resultado peligroso. No nos vamos a engañar". Ernesto Valverde no quiere engañarse con ese empate en Lyón que frustró a un equipo que no encuentra el remate adecuado para marcar. "Somos fuertes en casa, necesitaremos a nuestro público. Al comienzo, ellos han tenido un par de ocasiones, pero hemos dominado prácticamente todo el partido", argumentó el técnico del Barcelona.

"Hemos generado mucho. Lo que me interesa es generar ocasiones", ha dicho Valverde. "No considero que sea muy fácil ganar fuera de casa en la Champions. Hemos dominado absolutamente al Olympique", contó el entrenador, quien no se ha mostrado nada inquieto con la mala racha de Luis Suárez, que no marca un gol lejos del Camp Nou desde septiembre del 2015.

"Me preocuparía si no generara ocasiones de gol. Luis siempre las tiene. Y si nos las tiene las genera para sus compañeros. Es un dolor de cabeza permanente para el rival. Sé que es infalible, siempre va a aparecer", ha subrayado Valverde. "Igual se estará reservando para los próximos partidos. Lo mejor es que tenga las ocasiones, eso es lo que le pedimos", ha afirmado.

Pero el Barça, al igual que Suárez, no anda fino. "Lo hemos intentado de todas las maneras posibles. El fútbol es una cuestión de juego y acierto. Hemos tenido juego, pero no acierto. Tenemos la eliminatoria en el aire, pero somos fuertes en casa".