Valverde: "Algún día una mujer dirigirá aquí un equipo masculino"

"Es algo imparable que la mujer tenga mas presencia en el fútbol e irá avanzando más. Con el tiempo habrá un día en que una mujer estará sentada aquí dirigiendo a un equipo masculino". Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, ha querido lanzar su opinión coincidiendo con el día internacional de la mujer. Cree que avanza "a gran velocidad" normalizándonse su presencia, al tiempo que consideraba "una falta de educación" esos insultos machistas que todavían se escuchan en algunos partidos.

"El fútbol femenino está creciendo mucho. Ya se ha visto en partidos como el de San Mamés, el Wanda o el año pasado aquí con la Champions", ha recordado el técnico azulgrana convencido de que ese avance imparable puede llevar incluso a una mujer a sentarse en el banquillo del Camp Nou, como ya se ven a asistentes en partidos masculinos o arbitras.

Luego, Valverde ha hablado del partido contra el Rayo, el prólogo a la vuelta de la Champions con el Lyón. "Subestimar a estos equipos es el primer paso para perder. Los equipos que están abajo dan muchas sorpresas. Es un partido fundamental para hacer valer lo que hicimos la semana anterior. Los tres puntos valen lo mismo que sacamos ante el Sevilla o el Madrid", ha precisado.

No ha querido, sin embargo, dar muchas pistas sobre las rotaciones que hará pensando en el duelo europeo. "Es posible que haya algún cambio, ya lo veremos el sábado. Pero de los 4 partidos que han pasado a cuartos de final de la Champions tres eran segundos y el Oporto, el único primero, pasó por un penalti", ha dicho el técnico.

Tampoco se fia Valverde de la gran distancia que tiene con el Madrid. Ahora mismo es de 12 puntos. "No lo descarto por respeto ni por matemáticas. Claro que no lo descarto", ha dicho Valverde. "Es verdad que el Atlético está más cerca, pero no descarto a ningún equipo", ha subrayado.

Cuando estaba a punto de acabar la rueda de prensa previa al choque con el Rayo le preguntaron a Valverde por Mourinho o Zidane, los dos nombres que suenan para suceder a Solari si finalmente Florentino Pérez acaba destituyéndolo. "¿Mourinho o Zidane? Son dos grandes entrenadores", ha contado el técnico azulgrana. Y cuando se levantaba de la silla se acercó al micrófono para decir. "Como Solari..."

Ni siquiera se ha mostrado preocupado por el futuro de Rakitic, que aún no ha renovado por el Barça. "Iván está con nosotros y nada me hace pensar que no estará con nosotros", ha dicho el técnico azulgrana, insistiendo, eso sí, en el mismo mensaje de "cautela" y prudencia. Tanto en la Liga como en la Champions.

"Hay determinados partidos que se llevan todos los focos y hay otros que tienen menos foco y te pueden dar o quitar el título, el de mañana puede ser uno de ellos", ha afirmando en alusión a la visita del Rayo al Camp Nou.