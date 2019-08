Primera reválida en el Santiago Bernabéu

A poco más de una semana del forzoso final de todos los culebrones de verano, entre el ruido de Neymar y el conflicto con Keylor Navas, Zinedine Zidane intenta aislarse del mercado de fichajes para afrontar el reto de recuperar para el máximo nivel a una plantilla que roza el esperpento.

El Madrid se enfrenta esta noche al Real Valladolid, a las 19.00 horas en el Santiago Bernabéu, después de ganar en Vigo al Celta (1-3), como un líder aún circunstancial de La Liga, todavía con mucho que demostrar para dejar atrás las sensaciones de la pasada temporada. El primer paso es revertir la sensación de drama que se vivía en partidos ante equipos inferiores.

OPCIÓN JAMES

Será la primera cita con la grada del Bernabéu con Bale, que terminó el año entre pitadas masivas, de nuevo como previsible titular: «Hizo un buen partido en la primera jornada, también a nivel defensivo. Lo único que ha cambiado con Bale es que se va a quedar, y nosotros vamos a contar con él», señaló Zidane.

Desde el inicio de la Liga, el entrenador francés mostró su resignación ante la inactividad del club en el mercado, tanto de compras como de ventas, y su conformismo con la plantilla que tiene, a la que defiende a capa y espada. «No me imagino un Madrid sin Keylor Navas, no contemplo su salida. Él no me ha dicho que se quiera marchar, está feliz aquí y quiere demostrar que puede jugar. Es un profesional y voy a contar con él», argumentó Zidane sobre las noticias que sitúan los deseos del guardameta costarricense lejos de Real Madrid.

El discurso es el mismo con James Rodríguez: «Estamos contentos de tenerlo, él está contento y vamos a contar con él como con todos», dijo el entrenador, aunque el colombiano aún no ha tenido minutos en su nueva etapa de blanco. James es una de las opciones para sustituir al sancionado Modric, en principio por detrás de Isco; aún con Hazard lesionado, junto a Brahim y Rodrygo. El resto de la alineación se prevé que sea la misma que ganó en Vigo, salvo la vuelta de Dani Carvajal por el desafortunado Odriozola, con Vinicius y Marcelo dentro del equipo.

El lateral izquierdo Mendy ya está integrado en la dinámica de grupo en los entrenamientos y podría debutar de forma inminente, todo lo contrario que Mariano, que sigue ejercitándose a parte, en el interior de las instalaciones, a la espera de una salida que el jugador tampoco parece querer, aunque el discurso inclusivo no llega tan lejos como con otros jugadores.

El Valladolid, que ganó en Sevilla ante el nuevo Real Betis de Rubi en la primera jornada, llega al Santiago Bernabéu con la moral alta y con el amargo recuerdo de lo ocurrido en la última temporada, cuando se fue derrotado injustamente del estadio blanco (2-0) con goles al final del encuentro. Este será el segundo partido consecutivo fuera de casa de los tres que tiene previstos el conjunto pucelano debido a las obras para quitar el foso del Estadio José Zorrilla y que permitirá ampliar el número de butacas con tres nuevas filas.