Última hora del cierre del mercado de fichajes

El mercado de fichajes del verano 2019 ha llegado a su último día. A las 23.59 horas de este lunes se cierra el plazo para incorporar jugadores en la Liga española y los clubs ya no podrán inscribir nuevos refuerzos hasta enero. Al fin se acabarán los rumores, las negociaciones eternas, las cesiones y todo tipo de operaciones para apuntalar las plantillas. Ninguna como la del eterno caso Neymar, que si no hay un giro brutal en las últimas horas, seguirá en el Paris Saint-Germain después de flirtear con el Barça, Madrid y Juventus.

MINUTO A MINUTO

10.32: La primera operación oficial destacada de este lunes es el fichaje de Fernando Llorente por el Nápoles. El delantero, de 34 años, vivirá su segunda experiencia en Italia tras jugar en la Juventus.

10.28: Otro fichaje de renombre de este último día para el Calcio es el de Mkhitaryan, el mediapunta armenio del Arsenal que llegará cedido a la Roma.

10.27: En el Calcio también se está moviendo con diligencia. El Milan está a punto de fichar al croata Rebic, que ya está pasando la revisión médica. Excelente refuerzo para el equipo lombardo, que tiene un efecto colateral. El club italiano descarta a Correa, el jugador del Atlético que abría las puertas a Rodrigo.

10.25: Otro clásico trotamundos de las últimas ventanas de mercado está en la órbita del Celta. Se trata de Jesé, que tiene contrato en el PSG hasta el 2021, pero no cuenta para nada. Ya jugó cedido en el Betis los últimos meses de la pasada temporada. A sus 26 años, el jugador canario se ha estancado.

10.23: En el Real Madrid, mientras, Florentino Pérez también está moviendo hilos. Keylor Navas se marcha al PSG y Areola será el suplente de Courtois, pero hay más. Zidane sigue insistiendo en un centrocampista. Con Pogba y Erikssen casi imposibles, el nombre que suena con fuerza es el de Bruno Fernandes, del Sporting de Portugal. Según 'The Sun', este lunes será jugador del Madrid.

10.20: El 'no fichaje' de Neymar no es sinónimo de que el último día de mercado no vaya a moverse nada en el Barça. Aún hay cosas pendientes, con Rakitic y Rafinha como principales implicados. La Juventus medita hacer un último intento por el centrocampista croata, mientras que el Valencia sigue deseando al mediapunta. Como último rumor, se habla incluso de un posible interés del Barça por Rodrigo, el delantero internacional del club levantino.

10.16: Parece mentira pero el caso Neymar ha llegado al último día con todo decidido salvo sorpresa mayúscula. El astro ya se encuentra en Miami para unirse a la selección brasileña. El delantero seguirá en el PSG al menos hasta el mercado invernal. Para entonces nada puede descartarse. Ha sido un verano bien movidito. Un caso tóxico para el Barça, como explicamos este lunes.

10.10: ¡Muy buenos días! Abrimos un hilo directo para seguir el último día del mercado de fichajes. A las 23.59 horas finaliza el plazo para fichar en España, igual que en Francia. Una hora antes se cerrará en Italia y a las 18.00 en la Bundesliga. Recordemos que el plazo concluyó en la Premier el 8 de agosto.