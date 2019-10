La UEFA sanciona a Bulgaria con un partido a puerta cerrada

La UEFA ha resuelto el expediente de los incidentes del partido entre Bulgaria e Inglaterra y ha decidido que el partido entre Bulgaria y República Checa sea a puerta cerrada. Además, la UEFA pone la suspensión para un segundo partido en suspenso, y la Federación Búlgara ha sido sancionada con 75.000 euros de multa.

El pasado 14 de octubre, en el partido clasificatorio para la Eurocopa 2020, algunos aficionados búlgaros insultaron a los jugadores de color ingleses, como también hicieron el saludo fascista. Todos estos incidentes acarreó diversas consecuencias. La primera fue que la UEFA abrió una investigación que ha resuelto con diferentes sanciones. La segunda consecuencia fue la dimisión del presidente de la Federación Búlgara.

A todo esto, Bulgaria estará en el ojo de mira de la UEFA, ya que en un periodo de dos años podría volver a jugar a puerta cerrada si ocurrieran episodios racistas.

REACCIÓN DE LA FEDERACIÓN INGLESA

Desde Inglaterra se ha emitido un comunicado para expresar que ojalá nunca más se sucedan unos comportamientos tan deplorables como los de Sofia en el último partido de la selección inglesa. En la publicación, la Federación insta a aplicar programas de educación para solucionar el problema del racismo, y de esta manera están seguros de que se podrá acabar con el racismo.

[1/5] Following today's ruling by the independent UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body [CEDB], we have issued the following statement:



"We sincerely hope the disgraceful scenes in Sofia are never repeated. pic.twitter.com/7c2CEjBNUy