Tuchel: "Un PSG fuerte es con Neymar"

Segunda jornada de Liga francesa, segundo partido consecutivo en el que no está Neymar. "No sé si el tiempo cambiará muchas cosas. El mercado se cierra el próximo 2 de septiembre y yo solo puedo repetir una cosa: Neymar es mi jugador, está dentro de mi vestuario", ha dicho Thomas Tuchel, el entrenador del Paris Saint Germain. Quiere el técnico alemán lanzar mensajes conciliadores para recuperar al delantero brasileño pendiente cómo está de que se desbloquee su futuro. "Cuando yo pienso en un equipo fuerte, yo pienso en un Paris SG con Neymar", ha añadido Tuchel, quien no ha convocado al astro para el duelo con el Rennes.

"No hay ninguna solución de salida del club. Nada ha cambiado" (Tuchel)

Pero luego el entrenador del campeón francés ha precisado que "un jugador debe estar con un buen espíritu, con agresividad, capaz de hacer carreras, regates y de estar totalmente bien físicamente". Cree Tuchel que Neymar no anda aún en esa condición para reaparecer con el Paris SG. "No hay ninguna solución de salida del club. Nada ha cambiado", ha indicado el entrenador alemán.

"Sé que es un chico sensible. Estoy convencido de que no es fácil convencer a la gente que lo ha dado todo. Es el desafío", ha admitido Tuchel recordando las duras protestas de la afición parisina acusando a Neymar de no estar comprometido con el club. "Yo quiero protegerlo para que él esté al mejor nivel posible. Cuando entre con el grupo, yo espero un Neymar más agresivo y con la capacidad de jugar 90 minutos. Yo lo repito. Un equipo fuerte del pAris SG es un equipo con él".