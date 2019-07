Tena: "Hemos hecho historia en el club"

Miguel Ángel Tena colgó las botas en 2015 en el Racing de Ferrol y acto seguido se hizo cargo del banquillo del equipo gallego. Su vida es el fútbol y a él lleva ligado al menos 18 años, cuando debutó con el Valencia Mestalla. Su paso por el Córdoba, del 2010 al 2013, aún es recordado por muchos aficionados blanquiverdes. Ahora, con solo 37 años, ha logrado uno de sus grandes éxitos al hacer campeón de Copa del Rey al Villarreal Juvenil, al que también llevó a la consecución de la Liga de División de Honor en el grupo de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo ha sido el proceso para lograr el éxito de la Copa del Rey?

La verdad es que ha sido una temporada muy larga y de mucho aprendizaje. Ha sido para enmarcar por el compromiso de los jugadores y muy difícil. Si al principio nos dicen que podíamos ser capaces de jugar todos los partidos posibles, solo lo pueden conseguir dos equipos, los dos finalistas de Copa, el Atlético y nosotros. Hemos sido capaces de ganar la Liga y la Copa del Rey, haciendo historia en el club, porque es la primera Copa de juveniles. Además, nos quedamos a un solo paso de ganar la Copa de Campeones, que perdimos en los penaltis.

Un premio al trabajo y a la inversión del Villarreal en cantera desde hace mucho tiempo.

El Villarreal es una de las grandes canteras de España. Tenemos jugadores con muchísimo talento y muchísima calidad. Mi objetivo ha sido que toda esa técnica individual se pusiera al servicio del equipo, siempre con la idea de buscar la competitividad en los jugadores, compitiendo también sin balón. Hemos ido ganando día tras día, hemos ido creciendo como equipo y siendo fuertes hasta llegar a la final de Copa muy bien preparados, dar nuestra mejor versión y ganar a un gran equipo como el Atlético de Madrid.

Y antes habíais eliminado al Real Madrid.

Nuestra participación fue primero ante el Zaragoza, el verdugo de la Copa de Campeones. Después nos tocó la Real Sociedad, posteriormente eliminamos al Real Madrid en semifinales y luego al Atlético en la final. No hemos perdido ningún partido en toda la Copa, hemos ganado cinco y empatado tres, y eso es lo que nos ha dado el título.

¿Cuántos partidos habéis jugado entre todas las competiciones?

Alrededor de 40 partidos, y hemos sido capaces de competir en todos, perdiendo sólo cuatro en toda la temporada. De los últimos 20 partidos no perdimos ninguno y eso hizo que el equipo mostrase las sensaciones mostradas en la final. El equipo ha hecho unos números espectaculares, estoy muy agradecido y orgulloso de la generación de futbolistas que he podido entrenar, y al cuerpo técnico que le ha dado sentido.

¿Qué jugadores han destacado? ¿A cuáles veremos pronto en Primera?

En los últimos cuatro años el Atlético de Madrid había sido campeón consecutivamente tres veces y el Villarreal nunca había aparecido en esas finales. Eso le da mucho más mérito a lo que conseguimos. Como bien dices, muchos de los jugadores que triunfan en la Copa Juvenil acaban jugando en Primera División. En nuestro caso, como entrenador no me gustaría destacar a ninguno, todos han aportado durante la temporada. Pero los que están en la selección tipo Baena, Collado o Morante, también Arana y Fernando, tienen la oportunidad de estar yendo con sus selecciones nacionales y parece que estén más cerca de llegar a esos equipos profesionales. Pero el fútbol da muchas vueltas y mañana pueden ser otros que no han tenido la oportunidad de ir con sus selecciones. Con 18 o 19 años aún están formándose y queda mucho trabajo por delante para llegar al fútbol profesional.

¿Cuál es su futuro? ¿Seguirá en el Villarreal?

Estoy muy orgulloso lo que hemos conseguido, culminando la temporada siendo campeones e Copa. Respecto al futuro, he terminado contrato recientemente con el Villarreal, porque tenía firmado hasta el 30 de junio. El club me ha transmitido que está muy contento conmigo, quiere que continúe ligado al Villarreal. Yo también estoy muy contento por todo lo que me ha aportado durante este año en aprendizaje y formación, en los valores que transmite el club para ser mejores profesionales y mejores personas. Solo estamos a la espera de que, en los próximos días, podamos sentarnos y mirar las condiciones del nuevo contrato y, cómo no, seguir ligados al Villarreal. Porque estoy en el mejor club que podía estar para crecer en mi carrera.

¿En el mismo puesto o en otras funciones?

En principio la idea que me transmitió el club era continuar en el Juvenil División de Honor un año más. Los técnicos que están por encima mía, tanto primer equipo como filial, han renovado los dos porque han hecho muy buen trabajo. Y la cuestión es continuar ahí con una generación nueva y en el mismo puesto de trabajo.