Tebas acata el nuevo formato de Copa del Rey

En un nuevo episodio de la guerra Tebas-Rubiales, el presidente de La Liga acudió al plató de Gol para, entre reproches al presidente de la Federación y la táctica del miedo como bandera para defender La Liga y su gestión, asumir con sin pelea la batalla por el nuevo formato de la Copa del Rey, a un partido y con equipo de regional, que La Liga podía impugnar. “Los equipos de La Liga participarán en la Copa que ha diseñado la Federación”, confirmó Tebas, no sin dejar clara su opinión: “Este formato ya existió y fracasó, había que haberse estrujado intelectualmente un poco más para reformar el formato. Los derechos de televisión de la Copa, sin ir acompañados de los de La Liga, van a perder valor”, aseguró el presidente de La Liga.

La posibilidad de una Superliga

“Estoy preocupado por la Superliga, un 7 u 8 sobre 10”, comentó Tebas con cara de desasosiego. “Lo que plantean no es una reforma de la Champions, es una nueva competición que cambia el ADN del modelo deportivo. Lo más grave es cómo se accede, las ligas eran la fase previa del gran torneo y van a dejar de serlo. Todas las ligas, grandes y pequeñas, estamos en contra”, aseguró el representante de los clubes profesionales españoles, antes de lanzar otra consigna temeraria: “La Liga como la conocemos está en peligro. Si los ingresos bajan 500 millones de euros se convertirá en una competición convencional, es lo que le ha pasado a la Liga ACB”, vaticinó.

“La FIFA está preocupada, me consta. Son conscientes de que la UEFA está cambiando de modelo y las federaciones de Francia e Italia se han posicionado en contra. No sabemos qué piensa la Federación española”, apuntilló.

El calendario

Después de que la Federación oficializara el nuevo calendario, con cabida para la Supercopa de cuatro equipos que tampoco convence a Tebas, el presidente de La Liga aseguró que no se eliminará el partido de los lunes: “Tendremos 22 partidos de lunes, pero no será el partido en abierto. Me comprometo a que un club no va a jugar más de dos veces en lunes y van a jugar equipos de nivel importante”, aseguró.

La campaña de Tebas

A la imagen de los políticos municipales y regionales que se exprimen estos días en campaña, Tebas sacó a relucir los números de su gestión económica, entre halagüeños gráficos, a la vez que señalaba que “la selección española es un activo que se podría explotar mucho mejor”, un recado constante a Rubiales. “Los que vamos por el carril apropiado somos nosotros. Nunca vi a Villar saltar de carril e invadir el nuestro, Rubiales quiere asumir competencias que son de La Liga”, disparó Tebas.

“Aportamos 4000 millones en impuestos a las arcas estatales, el fútbol es un bien que produce mucha riqueza al país y por eso hay que cuidarlo, porque se le puede hacer mucho daño”, insistió el presidente de La Liga.

Entre los mil frentes de batalla que mantiene abiertos con la Federación, todos con trasfondo económico, Tebas no abandona la táctica de atemorizar, tampoco con el fútbol femenino y el control sobre él que quiere retomar la Federación. “No soy optimista con el futuro del fútbol femenino. Lo de la final de Copa es de cara a la galería, el problema es que cada fin de semana no hay espectadores en los campos”, explicó Tebas en Gol.