España y Alemania firman tablas en El Arcángel (1-1)

Las selecciones sub 21 de España y Alemania firmaron un empate a uno en un duelo con dos partes para ambos equipos. En la primera mitad, la Rojita se mostró muy superior al combinado germano. El trempranero gol de Manu García, a los seis minutos, espoleó a los de Luis de la Fuente con un Dani Olmo que mostró numerosos destellos de su enorme calidad. Pese a ello, Alemania empató en el 32' por medio de Schlotterbeck en el 32' en la segunda aproximación clara de los de Stefan Kuntz.

Tras el paso por vestuarios, Alemania intentó controlar más el balón y España tuvo que optar más por el juego vertical y la velocidad de sus bandas. El momento más esperado por la afición cordobesa llegó en el 56', cuando el excordobesista Andrés Martín saltó al terreno de juego.

En la recta final del encuentro, el protagonismo lo tuvo la grada, que no dejó de animar a España en todo momento aunque también hubo tiempo para hacer la ola y mandarle un nuevo recado a Jesús León. Así, la selección española sub 21 obtuvo su segundo empate en las ocho visitas que ha hecho a Córdoba.

Así se lo hemos contado...

90' Alemania se queda con uno menos después de que Kiomourtzoglou viera la segunda amarilla dos minutos después de ver la primera. Cinco minutos de descuento.

86' Últimos minutos del encuentro y Dani Gómez pudo desnivelar la balanza para España, pero Grill atajó sin complicaciones. Álvaro también impidió el 1-2 a disparo de Félix Agu.

83' Recta final del partido. Cucurella ha sido el único jugador de España en ver la amarilla, mientras que Alemania tiene tres.

81' También se oye el habitual cántico de "tieso, tieso" en referencia a Jesús León mientras los aficionados iluminan la grada con las linternas de sus móviles.

76' Sancet ha tenido una clara ocasión solo para poner el 2-1, pero su disparo lo desvió Grill a córner. Mientras, El Arcángel hace la ola.

73' Se aproxima el último cuarto de hora y Cucurella ya demostrado también su calidad por su banda, con caño incluido a Awoudja. De la Fuente ha hecho otros tres cambios. Juan Miranda, Fran Montero y Gonzalo Avila sustituyen a Aitor Buñuel, Adriá Pedrosa y Jorge Cuenca.

66' Otro triple cambio en España. Pol Lozano, Oihan Sancet y Marc Cucurella remplazan a Fran Beltrán, Pepelu y Alejandro Pozo.

El jugador de España sub 21 Andrés Martín pugna por un balón con Handwerker. AJ GONZÁLEZ

56' El Arcángel se pone de pie para recibir a Andrés Martín. También se conoce el dato de asistencia: 12.244 espectadores.

52' Se preparan para entrar al terreno de juego Gonzalo Villar y Andrés Martín. Por su parte, Stefan Kurtz ha hecho hasta ocho cambios. Han entrado el portero suplente Grill y Awoudja, Handwerker, Burnic, Berisha, Köhlbert, Özcan y Kiomourtzoglou.

46' Arranca la segunda parte y Andrés Martín seguirá en el banquillo.

45+1' Descanso en El Arcángel con empate entre España y Alemania (1-1). Se espera en esta segunda parte la entrada de Andrés Martín.

40' A cinco del descanso, España vuelve a despertar. Bonita combinación entre Fran Beltrán y Dani Olmo. El de Terrasa asiste entre líneas a Ferrán Torres, pero se encontraba en fuera de juego.

36' Alemania está gozando de sus mejores minutos. Un disparo de Janni Serra casi roza la escuadra de Álvaro Fernández. El portero del Huesca realizó una gran parada a disparo de Luca Killian en la acción previa al gol del 1-1.

31' Gol de Alemania. Nico Schlotterbeck marca el tanto del empate a la salida de un córner provocado por una cadena de errores defensivos en España.

27' El jugador del Dinamo de Zagreb y hoy capitán de la selección sub 21, Dani Olmo, sigue buscando su gol. Mientras tanto, deja muestras de su enorme calidad como el caño que le ha hecho al alemán Adrian Fein, que ha visto la primera amarilla del partido.

Dani Olmo intenta un pase entre varios rivales de Alemania. AJ GONZÁLEZ

22' Primera aproximación de los alemanes con un balón en largo que llega manso a las manos de Álvaro Fernández.

15' España sigue un paso por delante de Alemania en cuanto a la movilidad y la velocidad del balón. A falta del dato de asistencia, notoria presencia de público en El Arcángel.

Así ha celebrado Manu García, con el dorsal 6, su gol con España en El Arcángel. AJ GONZÁLEZ

10' ¡Gol de España! En su regreso al combinado nacional sub 21, el ovetense Manu García ha marcado el 1-0 tras un zurdazo lejano al borde del área. Antes, Dani Olmo erró una clara ocasión cuando se encontraba solo en el balcón del área.

4' España ha comenzado dominando al combinado teutón. Pozo ha tenido la primera ocasión del partido al rechace de una falta. Su disparo ha rebotado en dos defensores alemanes.

19.46. Arranca el partido y Dani Olmo pone la pelota en juego. En El Arcángel existe un precedente entre ambas selecciones. Tuvo lugar en 1993 y España ganó por 3-1. Si quiere conocer los resultados de los ocho partidos de la sub 21 en Córdoba, aquí tiene su información.

19.44. Comenzamos. En este preciso instante han sonado los himnos tanto de Alemania como de España y en breves instantes, el colegiado serbio Srdjan Jovanovic dará comienzo al encuentro.

Momento en el que los jugadores de España sub 21 escuchaba el himno nacional en El Arcángel. AJ GONZÁLEZ

Buenas tardes. La selección española sub 21 jugará en breves minutos su octavo partido en Córdoba. En esta ocasión, lo hará ante la selección de Alemania, en lo que supone la reedición de la final del último Europeo de la categoría 102 días después. Si no ha podido acudir a El Arcángel, puede seguir la evolución del partido a través de este directo.

Ya se conocen las alineaciones de ambos conjuntos. En España cabe destacar que el jugador que más atrae de la afición cordobesista, Andrés Martín, comenzará en el banquillo. Este es el once que dispondrá Luis de la Fuente sobre el césped de El Arcángel.

🚨 OFICIAL | Estos son los XI elegidos 👏🏼👏🏼 por Luis de la Fuente para jugar frente a Alemania🇩🇪#U21EURO pic.twitter.com/RMyweIG8ex — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2019

Por otro lado, este es el once que dispondrá el seleccionador sub 21 alemán, Stefan Kuntz, ante el vigente campeón de Europa sub 21