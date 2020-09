Suárez responde a "las fake news" sobre su futuro

Luis Suárez sigue acudiendo a diario a la ciudad deportiva del Barça. Todavía no ha encontrado destino desde que Ronald Koeman, en una breve conversación telefónica, le comunicara que no entra en sus planes. El uruguayo, a quien le queda un año de contrato, ha respondido con una frase en su cuenta de Instagram, dolido por la aparición de noticias falsas.

"Mientras salen FAKE NEWS, YO", ha escrito el delantero azulgrana adjutando dos emoticonos cargados de simbolismo. Un gesto de OK y una sonrisa para acompañar una fotografía en la que se le ve corriendo bajo la lluvia en la ciudad deportiva con una amplia sonrisa adornando su rostro.

INTERCAMBIO DE 'NUEVES'

Suárez aparecía en el campo de entrenamiento como siempre. Al lado de Messi. El uruguayo, de 33 años, todavía no ha llegado a acuerdo alguno con el Barça para rescindir su contrato. La Juventus ha mostrado interés en ficharlo, pero no es el único club que persigue al uruguayo.

Además todo parece supeditado a un intercambio de delanteros centro. La Juve quiere a Suárez, pero si no logra su fichaje ha pensado en Álvaro Morata, el goleador del Atlético que ya jugó con la 'Vechia Signora'. Se ha cansado el delantero de no ser imprescindible en Madrid y desea retornar a Italia, pero el club colchonero se aferra a su cláusula de 150 millones de euros.

En ese caso, Diego Pablo Simeone, el técnico rojiblanco, giraría la mirada hacia Suárez si no termina en Turín porque desea prescindir de Diego Costa, el 'nueve' titular en los últimos años. Pero Andrea Pirlo cree que Suárez sería vital para acompañar a Cristiano Ronaldo y Dybala en la Juve. Si no va el uruguayo, Morata pide plaza. Y Simeone no quiere quedarse sin 'nueve'.