El Barça se medirá al Manchester United en cuartos

El sorteo de cuartos de Champions ha dejado duelos interesantes en esta antepenúltima ronda del torneo continental. Así, el FC Barcelona se medirá al Manchester United, jugándose la vuelta en el Camp Nou después de que en el sorteo tanto el Manchester City como el United han salido como visitantes, por lo que la UEFA ha cambiado el orden de la eliminatoria del conjunto azulgrana.

*A reminder that Man. City & Manchester United are not able to play at home on the same night, nor on consecutive nights, following a decision made by the relevant local authorities. The first leg of Manchester United v Barcelona will therefore be at Old Trafford.