Sin Balón de Oro por el coronavirus

Por primera vez desde 1956, 'France Football' no coronará al mejor futbolista del año. El coronavirus ha llevado a la revista que otorga el premio a cancelarlo, siguiendo así el ejemplo de la FIFA, que ya había decidido en mayo que esta vez no entregaría tampoco el trofeo The Best.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

"Circunstancias excepcionales, disposiciones excepcionales"

"En circunstancias excepcionales, disposiciones excepcionales. Por primera vez en su historia, que comenzó en 1956, el Balón de Oro de 'France Football' no se otorgará en el 2020, por falta de condiciones justas suficientes", señaló la publicación en su página web este lunes. "El paréntesis no nos encanta, pero nos parece el más responsable y lógico. Proteger la credibilidad y la legitimidad de tal premio también significa garantizar que sea irreprochable con el tiempo", añade.

Francia, la única gran liga que no se ha reanudado

El rotativo considera que "un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario" y que "en caso de duda, es mejor abstenerse que persistir", y que su trofeo "transmite valores, como la ejemplaridad, la solidaridad y la responsabilidad, además de la excelencia deportiva por sí sola". 'France Football' recuerda que "no se pudo preservar" en este 2020 la "igualdad" que debe prevalecer para la concesión de este galardón ya que "algunos jugadores vieron su temporada interrumpida radicalmente, otros no". "Entonces, ¿cómo podemos comparar lo incomparable?", advierte la revista francesa. Francia es la única de las cinco grandes ligas (la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Liga española, la Serie A italiana y la Ligue 1 gala) que no ha retomado la competición.

"Lo entendemos. Además, todo el mundo sabe quién es el mejor", ha tuiteado el Barça con una foto de Messi en la última gala con sus seis Balones de Oro.