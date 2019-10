Manu García adelanta a España sub 21 en El Arcángel (1-0)

15' España sigue un paso por delante de Alemania en cuanto a la movilidad y la velocidad del balón. A falta del dato de asistencia, notoria presencia de público en El Arcángel.

Así ha celebrado Manu García, con el dorsal 6, su gol con España en El Arcángel. AJ GONZÁLEZ

10' ¡Gol de España! En su regreso al combinado nacional sub 21, el ovetense Manu García ha marcado el 1-0 tras un zurdazo lejano al borde del área. Antes, Dani Olmo erró una clara ocasión cuando se encontraba solo en el balcón del área.

4' España ha comenzado dominando al combinado teutón. Pozo ha tenido la primera ocasión del partido al rechace de una falta. Su disparo ha rebotado en dos defensores alemanes.

19.46. Arranca el partido y Dani Olmo pone la pelota en juego. En El Arcángel existe un precedente entre ambas selecciones. Tuvo lugar en 1993 y España ganó por 3-1. Si quiere conocer los resultados de los ocho partidos de la sub 21 en Córdoba, aquí tiene su información.

19.44. Comenzamos. En este preciso instante han sonado los himnos tanto de Alemania como de España y en breves instantes, el colegiado serbio Srdjan Jovanovic dará comienzo al encuentro.

Momento en el que los jugadores de España sub 21 escuchaba el himno nacional en El Arcángel. AJ GONZÁLEZ

Buenas tardes. La selección española sub 21 jugará en breves minutos su octavo partido en Córdoba. En esta ocasión, lo hará ante la selección de Alemania, en lo que supone la reedición de la final del último Europeo de la categoría 102 días después. Si no ha podido acudir a El Arcángel, puede seguir la evolución del partido a través de este directo.

Ya se conocen las alineaciones de ambos conjuntos. En España cabe destacar que el jugador que más atrae de la afición cordobesista, Andrés Martín, comenzará en el banquillo. Este es el once que dispondrá Luis de la Fuente sobre el césped de El Arcángel.

🚨 OFICIAL | Estos son los XI elegidos 👏🏼👏🏼 por Luis de la Fuente para jugar frente a Alemania🇩🇪#U21EURO pic.twitter.com/RMyweIG8ex — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2019

Por otro lado, este es el once que dispondrá el seleccionador sub 21 alemán, Stefan Kuntz, ante el vigente campeón de Europa sub 21