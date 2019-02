Sergio Ramos, reincidente con las tarjetas forzadas

Ocho años después, en el mismo escenario, Ramos lo volvió a hacer, y de una manera casi tan inverosímil como la primera vez. El capitán del Madrid volvió a forzar una tarjeta ante el Ajax para cumplir un ciclo de amonestaciones, pero la UEFA, como en aquella ocasión, ya ha tomado la primera medida para sancionar al madridista: la apertura de una investigación que puede terminar en dos partidos de suspensión para el defensa.

Como un ladrón de bancos al que se se le transparenta el pasamontañas y termina cada intento de atraco en el calabozo, el Madrid volvió a incurrir en una ilegalidad evidente y manifiesta.

En noviembre de 2010, Sergio Ramos protagonizó la rocambolesca escena junto a Xabi Alonso, al forzar una amarilla tras una orden que viajó veloz, corriendo por la banda a través del portero suplente Jerzy Dudek, desde el banquillo de Mourinho a la portería de Casillas, y de ahí a los interesados. Después la UEFA sancionó a Mourinho, el instigador, con un partido de suspensión y a los jugadores con multas económicas.

"LA TARJETA, ¿LA BUSCO?"

Este miércoles, en el renombrado Johan Cruyff Arena, Ramos recorrió el camino opuesto, instigando él al banquillo para recibir su aprobación. En unas imágenes, emitidas por GOL, se aprecia cómo el defensor blanco comenta la decisión con sus compañeros, en el regreso de la celebración del 1-2 de su equipo antes de silbar al banquillo, hacer el gesto de la tarjeta con la mano y preguntar: “La tarjeta, ¿la busco?”, acompañado de un gesto como de obviedad con las manos.

En la siguiente jugada, Ramos derribó claramente al Dolberg en el centro del campo y, antes de recibir la amonestación que le deja fuera del partido de vuelta, a la espera de una posible sanción de más partidos de la UEFA; aún fue a recriminarle al delantero del Ajax una supuesta simulación, todo como parte del espectáculo para intentar enmascarar lo evidente.

"TE MENTIRÍA, SI..."

Después de todo, el defensa reconoció en zona mixta cuál fue su intención: “¿Has forzado la tarjeta? Directamente, para que quede bien claro”, le preguntaron. “Si, la verdad es que viendo el resultado, te mentiría si te dijera que ha sido…. Es algo que tenía presente, no es menospreciar al rival ni pensar que la eliminatoria ya se ha pasado, pero hay veces que en el fútbol toca tomar decisiones complicadas. Lo he decidido así y me perderé el próximo partido”, reconoció en una de las entrevistas que tuvo que hacer, en el resto disimuló como al hacer la falta, justificando la acción, como hizo horas después en Twitter: “En un partido hay que tomar decisiones en segundos. Quiero dejar claro que no he forzado la tarjeta”, escribió.

El capitán del Real Madrid, señalado por el entrenador en cada comparecencia pública como el faro a seguir, como el ejemplo de espíritu del equipo, es también el pionero en reincidir en la bochornosa actitud autosuficiente de forzar tarjetas que trasvasa entre las últimas épocas del club.

La temporada pasada, Carvajal ya fue sancionado con dos partidos por forzar una tarjeta, dejando pasar el tiempo en un saque de banda de forma descarada hasta que fue amonestado, en el penúltimo partido de la fase de grupos, en Chipre ante el Apoel, para llegar limpio de amarillas a la fase eliminatoria.