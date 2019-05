Ramos: "Yo no me quiero ir del Madrid, jugaría gratis aquí"

"No hemos tocado el tema económico ni un solo minuto. Es cuestión de confianza y cariño emocional. Quiero dejar muy claro mi futuro. Hubo cosas que me habían dolido. Yo no me quiero ir del Madrid, me gustaría retirarme aquí". Sergio Ramos, el capitán del Madrid, ha sido contundente. "Quiero empezar el futuro construyendo, hay que dejar el pasado. Me gustaría retirarme aquí", ha dicho el defensa blanco (33 años), quien el lunes quería irse gratis del Bernabéu y ahora se queda a cumplir su contrato, que expira en el 2021.

"No miento, tenía una oferta de China encima de la mesa. Ayer hablé con el presidente para construir un futuro mejor, el día que me vaya me iré por la puerta grande como creo que me merezco", ha indicado Ramos, indicando que "no me iba a ir gratis ni pagando. Estoy muy contento con mi salario, con mi contrato. Es mentira que yo pidiera la carta de libertad, no lo he pedido, no lo he exigido", ha añadido el capitán del Madrid.

"Yo jugaría gratis en el Madrid porque así lo siento. Pero quise hablar con el presidente porque la relación no estaba como yo creo que debía estar. Era un tema de cariño con él", ha dicho sobre su relación de "padre e hijo" con Florentino Pérez. "Quién no se ha peleado alguna vez con su padre. Pero en una tarde lo hemos arreglado con el presi", ha subrayado el central blanco.

"Me quedan dos años de contrato, yo no me planteo irme. Y menos a un equipo que pudiera competir con el Madrid. Eso jamás. No me sale de mí. Si me voy del Madrid es porque mi cuerpo no me da para el nivel top y a un equipo que no compitiera contra nosotros", ha admitido el defensa. "Soy el capitán del Madrid y me siento muy respaldado por mis compañeros".

"Fui a ver al presidente y le dije que si quería estar aquí. Echó de menos la relación tan buena que tenía con él, hablaba con el presi casi cada día. Pero de esa posibilidad de querer irse a irse hay un mundo. El tema Ramos se entierra. Demasiado ya me rajáis algunos", ha indicado el capitán del equipo blanco, revelando que "la propuesta era fuera de lo normal". De ahí que le comentara el interés de un equipo chino al propio Zinedine Zidane para que estuviera informado.

Sin estrategia para renovar

"Me genera malestar todo lo que ha salido. Salen cosas que no deben salir y se genera una opinión equivocada. Me ha molestado todo un poco. No es ninguna estrategia para renovar, estoy contento con lo que tengo y estoy contento donde estoy", ha precisado Ramos, quien ha indicado que "tenemos que partir de cero. Lo hemos hecho ambas partes, a partir de ahora no habrá ningún problema".

Dolido está el capitán blanco porque "todo lo que sale en la prensa no es verdad", al tiempo que sigue sintiendo el apoyo de la afición madridista. "Me sale rentable que en solo 14 años solo me hayan pitado un día. A Cristiano se le pitó en su día y a mí", ha dicho Sergio Ramos. "Soy español y los españoles son vistos aquí de otra manera. Parece que solo renueva Ramos. Tengo la conciencia muy tranquila, estoy a gusto con lo que gano. El tema económico es totalmente secundario".

Quejas por las filtraciones

Se quejó Ramos de que "una reunión privada se convertía en pública" ya que quería trasladarle a Florentino la oferta de China. "Lo hablé con el presidente a solas. Hablamos de padre a hijo, pero esas personas que me acompañaron ya estaban. Fue algo confidencial y privado entre nosotros", ha contado insinuando así que de él no salía la noticia de que quería irse gratis del Bernabéu. No ha querido anunciar el capitán qué hará cuando acabe dentro de dos años su contrato. "No sé si iré a China, Estados Unidos o me quedaré aquí como entrenador".

"Yo soy el capitán, el presi es el presi. Cada uno en su sitio. Yo no pongo horarios, no ficho jugadores. A veces, me preguntan por un jugador u otro, pero yo no soy quien debe decir esto", ha revelado Sergio Ramos.