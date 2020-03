Sandoval: "El proyecto es ilusionante, pero la situación es muy rara"

El que fuera entrenador del Córdoba CF, José Ramón Sandoval, ha dado su primera rueda de prensa como nuevo técnico del Fuenlabrada, de Segunda División, en sustitución de Mere, relevo que se anunció justo antes del estallido de la crisis del coronavirus. Por ello, la comparecencia del de Humanes ha sido vía telemática y en ella ha analizado la actual situación de excepción, así como sus ideas para cuando la competición liguera se reanude.

Sandoval ha reconocido que "ha sido muy raro todo. Tenía muchas ganas de volver a entrenar. Lo que hemos vivido en estos días es increíble y hay que ir adaptándonos", aunque dejó claro que vive "un momento muy ilusionante" por "el proyecto, pero es muy rara la situación. No hemos parado de trabajar y estamos deseando empezar en el césped", comentó el de Humanes. Eso sí, dejó claro que "por encima de todo está la salud, y hay que priorizarla ante todo. Lo estamos pasando mal con la situación que atravesamos en el país" a causa de la pandemia.

Sandoval ha desvelado que su fichaje por el Fuenlabrada "fue muy rápido". " Recuerdo que me acaban de operar", ha comentado, "y cuando le dije a mi representante que estaba recién operado me dijo que recordase que la última vez que pasó eso encontramos equipo". Así, "nos reunimos el miércoles y lo cerramos. No tuve la menor intención de resistirme a nada de lo que me comentaron. Me gustó la propuesta del Fuenla a corto y medio plazo", ya que "tnía controlado al equipo y sabía de su trayectoria".

El ex entrenador del Córdoba CF no cree que en caso de reanudarse la Liga se disputen partidos cada 48 horas. "Por comprimir no podemos desprestigiar al fútbol de este país", ha comentado. "El aficionado también es muy importante. Sin ellos esto no existe y esto tiene que tener una pausa para que todo vuelva a su ser y que el aficionado sea parte principal. También hay que pensar que los futbolistas por encima de todos son personas", recordó.

También ha hablado de la actual situación de confinamiento de los futbolistas, el día a día de cada uno de los profesionales del fútbol en una situación excepcional. "Tanta información perjudica, porque el jugador es humano y lo único que quiere es que esto pare. El jugador no puede dejar de trabajar. Tarde o temprano esto se va a ir y el jugador tiene que estar preparado tanto físicamente como mentalmente", ha advertido el técnico, por lo que aconseja a sus jugadores "que lean poco a nivel de coronavirus como a nivel futbolístico. De lo que más me fio es de la palabra de mi presidente. Nos transmite tranquilidad y que por encima de toda está la salud. Ha sido el primer presidente que dijo a la plantilla que no iba a hacer un ERTE", ha asegurado el de Humanes, que ha señalado que esa acción "ha dado tranquilidad. Está siendo pionero y está dando mucha tranquilidad", remarcó Sandoval, que también señaló estar "feliz por los trabajadores del club, hay muchos oficios que, si se hace un ERTE, se verían perjudicados. Nos ha fortalecido mentalmente", ha destacado el entrenador.