Salah no jugará ante el Barça

La ilusión puede transportar a cualquier equipo muy lejos. Pero en determinadas situaciones, el optimismo resulta más complicado de alimentar. Jürgen Klopp, con su carácter afable y ligero, lo ha intentado esta mañana. Remontar al Barça está muy difícil tras el 3-0 de la ida en el Camp Nou, pero no es imposible, porque "esto es fútbol". Se acerca a lo imposible al confirmar el propio Klopp la baja de Mohamed Salah para la vuelta de mañana en la semifinal de la Champions League.

No se ha repuesto completamente del golpe que sufrió en la cabeza en el triunfo del Liverpool el último sábado ante el Newcastle (2-3). El arquero rival salió a rechazar un balón y, cuando saltó, impactó su rodilla contra la cabeza del egipcio, que quedó tendido en el césped del Saint James Park y tuvo que ser retirado en camilla. "Salah no puede jugar mañana ante el Barcelona. Está mejor, pero no puede jugar", ha declarado el técnico alemán.

La confirmada baja del Messi egipcio tintó de cierta fatalidad la comparecencia ante la prensa de Klopp. "Tenemos que marcar cuatro goles sin dos de los mejores goleadores del mundo", ha empezado diciendo el técnico 'red'. Una referencia al brasileño Firmino, que tampoco estará disponible mañana. "Mientras dispongamos de 11 jugadores sobre el césped lo intentarems¡os durante los 90 minutos. Esto es fútbol y hay esperanza".

Del tridente ofensivo 'red', solo estará disponible Mané. Malas cartas, pues, para Klopp y los aficionados del Liverpool. "Para tener alguna opción tendremos que estar perfectos. No vale casi perfectos. Debería ser una fiesta del fútbol de todos modos. Es posible que sea nuestro último partido de esta Champions League. Debemos celebrarlo con nuestras piernas y nuestros pulmones".

El aliento de Anfield

Klopp ha ofrecido destellos de su característico sentido del humor, que ni la lluvia pertinaz, ni las pésimas noticias deportivas apagaron. "¿Que cambiarías del partido de ida?", le ha preguntado un periodista brasileño, esperando una respuesta táctica. "¡El resultado!", ha exclamado antes de soltar su cacareante carcajada. "¿Qué pensaste cuando Messi marcó el gol de falta?". "No sé lo que pensé o dije. Te lo puedes imaginar. Creo que dije algo así como: '¿Pero por qué lo hace'?". Más risas.

El aliento de Anfield es otra baza, pero el realismo ha marcado a la postre la comparecencia de Klopp. Ha precisado, no obstante, la urgencia de aprovechar las ocasiones. "Si tienes una oportunidad, mejor aprovecharla, porque no van a abundar. Tendremos que ser sólidos todo el rato y aceptar el resultado".

A la postre, ha valorado la eliminatoria sin querer incidir demasiado sobre la escasa fortuna de su equipo en el Camp Nou. Lo ha hecho después el defensa Alexander Trent-Arnold. "Jugamos uno de los mejores partidos de la temporada. Resultó muy extraño perder como lo hicimos".