Rubi se va al Betis y desata una tormenta en el Espanyol

La tormenta perica se confirmó este miércoles. Joan Francesc Ferrer 'Rubi', el artífice del regreso del Espanyol a Europa 12 años después, no se sentará la próxima temporada en el banquillo perico. El dinero del Betis cautivó por completo al preparador, que no aceptó la última propuesta del club catalán y no cumplirá el año de contrato que le quedaba. Rubi se marcha al Villamarín. La oferta era irrechazable.

Once días después de festejar entre lágrimas el acceso a la previa europea con un triunfo en Cornellà ante la Real Sociedad, Rubi se esfumó del Espanyol. No ha transcurrido ni siquiera un año desde el anuncio oficial de su fichaje (fue el 3 de junio del 2018) procedente del Huesca. Entonces el técnico regresaba ilusionado a su casa, en la que ya había estado como jugador y entrenador en el filial. Ahora se marcha dejando un excelente resultado deportivo pero un mal sabor por las formas de su salida.

Malestar en el club

No ha gustado en el club la actitud del técnico, que se ha visto deslumbrado por la oferta del Betis. No hay más motivo que el económico en el adiós de Rubi, un aspecto perfectamente comprensible. Sin embargo, existe un regusto amargo. La cúpula, empezando por su valedor Òscar Perarnau, puede sentirse traicionada por un técnico en el que mantuvo su confianza en los peores momentos. La afición perica, siempre susceptible, también ha expresado su enfado en las redes sociales. No tendrá un fácil regreso a Cornellà con el Betis.

Aunque el Espanyol intentó hasta el último momento retener a Rubi con una mejora de contrato, la excelente propuesta económica del Betis pesaba demasiado. En las oficinas blanquiazules se trabajó con diligencia desde el inicio de la semana pero no hubo nada que hacer. En la mañana del miércoles Rubi comunicó a Chen Yansheng su decisión a través de videoconferencia. El Betis pagará los 900.000 euros de la cláusula de penalización por su salida.

Tres millones por año

Rubi sucederá en Sevilla a Quique Setién, que abandonó el Villamarín tras un convulso final de curso marcado por las críticas de la afición. El equipo andaluz acabó 10º en la Liga, tres puestos por detrás del Espanyol. Volver a Europa (lo logró en la primera temporada del cántabro) será el objetivo. Como ocurrió con Setién, la entidad andaluza firmará un contrato de tres temporadas al técnico de Vilassar (dos más uno opcional).

En el Betis Rubi triplicará su sueldo actual. Cobrará más de tres millones de euros brutos por campaña y estará acompañado de su cuerpo técnico habitual, empezando por su segundo Jaume Torras. A sus 49 años y después de casi dos décadas en los banquillos, pasando por clubs modestos de todas las categorías, el técnico tenía que aprovechar esa oportunidad. El Betis será su cuarta experiencia en Primera, tras el Levante, el Sporting y el Espanyol. Rubi acumula 13 clubs en 18 años de trayectoria.

Plantilla tocada



No será la primera vez que abandone un proyecto tras un año de éxito. Ya dejó el Huesca después de ascenderlo a Primera para volver al Espanyol. Ahora cambiará la entidad perica por un Betis que también tanteó a otros técnicos como Lopetegui o Blanc antes de decantarse definitivamente por Rubi, avalado por el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer, que ya lo quiso fichar hace seis años para dirigir el Mallorca.

La vida de Rubi ha cambiado completamente en unos meses. Después de un gran comienzo de Liga, el técnico llegó a encarrilar una nefasta racha de 9 derrotas en 10 partidos que estuvo a punto de costarle el puesto. De hecho, en la mayoría de clubs de Primera, empezando por su próximo destino, no habría existido tanta paciencia. El técnico se mantuvo fiel a su idea y acabó en la séptima plaza gracias a un brillante final con nueve jornadas sin caer y los mejores números de la historia en Cornellà.

La lista de Rufete

Al Espanyol le toca centrarse ahora en la búsqueda de sustituto. Francisco Rufete, director de fútbol profesional, será el encargado de tomar la determinación en el plazo de unos días. La plantilla, muy tocada por el adiós de Rubi, apoyaría la llegada de David Gallego, el técnico del filial. Otros nombres que han aparecido son el de Pablo Machín, despedido en marzo del Sevilla; Setién, Javi Gracia (Watford); Luis García, extécnico del Villarreal y Rudi García, desvinculado del Marsella.

Rufete, junto a Òscar Perarnau, director general deportivo, presentarán su lista final a Chen Yansheng, como ocurrió antes con la elección de Quique Sánchez Flores y Rubi. El dirigente chino dará la aprobación definitiva al nuevo entrenador blanquiazul.