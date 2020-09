La RFEF deja en manos de las autonomías la regulación de los aforos en los estadios

La RFEF ha publicado en las últimas horas el protocolo sanitario pertinente para el inicio de las competiciones que organiza, entre ellas la Segunda División B, donde milita el Córdoba CF, y la Tercera División, donde lo hacen Ciudad Lucena, Salerm Puente Genil, Pozoblanco y Córdoba B.

En la circular emitida a este respecto, la organización presidida por Luis Rubiales señala, en el apéndice referido a la asistencia de público a los estadios, que "se considera posible, en aras de coadyuvar en la medida de lo posible el regreso a la normalidad social, la presencia de público en el desarrollo de las competiciones".

Eso sí, tanto la RFEF como el CSD se ciñen a las normas autonómicas de limitación de aforos en espacios abiertos como los estadios de fútbol. Así se indica, claramente, en la circular: "Las competencias sanitarias precisas para una vuelta segura a la competición (...) se encuentran radicadas en sede autonómica, por lo que las CCAA podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar que el desarrollo de las competiciones con eventual presencia de público, se realice en las mejores condiciones posibles de seguridad sanitaria".

Por si no quedara claro, la RFEF especifica que "debe ser cada club que actúe como anfitrión en los partidos de las competiciones oficiales de ámbito estatal el que regule la afluencia de público en función de la normativa sanitaria dictada en el territorio donde se ubique y de su propia

capacidad de cumplimiento de las exigencias de todo tipo (número máximo, protocolos

específicos, autorizaciones, etc) que la normativa pública autonómica le fije".

Actuación en caso de positivos

La citada circular también especifica el protocolo a seguir en caso de que se detecte un positivo por coronavirus en el equipo. Debe comunicarse dicho positivo "a la consejería de Sanidad" de la Junta de Andalucía, a la RFEF y a las autoridades locales.

Además, el club deberá seguir el protocolo dictado por el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Salud de la Junta y desinfectar las instalaciones donde se ha ejercitado el afectado. Igualmente la RFEF "se pondrá en contacto con las autoridades sanitarias competentes para colaborar en el sistema de rastreo de posibles casos positivos provocados por contacto estrecho".

¿Puede la RFEF dar por acabada la competición?

Por un brote masivo no es descartable que así ocurra. La circular es también clara al respecto: "la resolución del desarrollo de las competiciones regulares, así como las decisiones estimadas en la afectación de la continuidad de la misma será responsabilidad de la RFEF y las decisiones que se adopten serán comunicadas todos los participantes".

La organización presidida por Luis Rubiales ha incluido, en las normas y bases de competición, unas reglas de cómo se actuará en casos de coronavirus, "tanto para la continuación o finalización de las competiciones oficiales como para como actuar en casos de positivos tanto en entrenamientos como en los partidos oficiales".

¿Cómo se decidirían los ascensos y promociones al play off?

"En caso de suspensión o paralización de las competiciones por fuerza mayor", la RFEF distingue entre los distintos formatos de competiciones.

Para la primera fase de Segunda B y Tercera, regular con partidos a ida y vuelta, "en caso de que no pudiese finalizar la totalidad de la competición, es decir, disputarse la totalidad de los partidos previstos desde el inicio, antes del 30 de junio se considerará como finalizada sin ascensos y sin descensos o, en su caso, sin ganador del título en el supuesto que no se hubieran podido disputar, como mínimo, el 50% del total de las jornadas previstas en el calendario oficial de todos los clubes participantes". Es decir, que si no se ha jugado al completo la primera vuelta los resultados quedarán inservibles y no habrá ascensos ni pase a la siguiente fase.

Distinto es si se han jugado el 50% o más de las jornadas. En ese caso, justo lo que le ocurrió al Córdoba CF en la pasada temporada, "se dará como válida la clasificación en el momento en que no pudieran disputarse más encuentros antes del 30 de junio y se aplicarán las mismas reglas de ascensos y descensos o, en su caso, de título".

Por otro lado, en las eliminatorias como es el caso del play off de ascenso, "si por cualquier circunstancia de fuerza mayor, antes del 30 de junio no pudiesen desarrollarse una o varias de las eliminatorias de la competición, la misma se dará por finalizada sin campeones, ni otros resultados, salvo que quedase por disputar exclusivamente la final o la final four, en cuyo caso la Comisión Delegada podrá decidir disputarla durante la siguiente temporada".

"En todo caso, si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pudieran disputar algunos partidos de la eliminatoria y sí otros, se dará continuidad con los equipos vencedores que sí la hubieren disputado y con aquellos equipos que, aún no habiéndolas podido disputar, el motivo no guardara relación con los integrantes de ese mismo equipo o con el territorio donde disputan los encuentros".