El Reus no recibirá los dos millones de LaLiga por derechos televisivos

Por si no son pocos los dolores de cabeza que tiene el Reus, ahora se le suma que LaLiga no pagará los dos millones de euros en concepto de los derechos de televisión que, en un principio, le tocarían al equipo de la capital del Baix Camp. Como se apunta desde el Diari, el actual administrador concursal de la entidad catalana, David López, ya sabe de primera mano que la entidad que encabeza Javier Tebas no va a pagar ni un solo euro al Reus, una vez que el equipo reusense haya sido expulsado del fútbol profesional.

Con los Onolfo totalmente desaparecidos del mapa y centrados, a priori, más en Estados Unidos que en Reus, llega un período en el que tocaría empezar a preparar el inicio de la próxima campaña, pero por el momento no se ha iniciado ningún movimiento. El hipotético nuevo proyecto futbolístico rojinegro no se asoma por ningún lado y el futuro del club catalán es cada vez más inquietante. La planificación de cara a la siguiente temporada tendría que empezar de inmediato para agilizar todas las gestiones técnicas, deportivas y futbolísticas.

El actual dirigente administrativo del Reus habló con representantes de LaLiga para que el organismo pudiera facilitar esa cantidad de dinero a los reusenses, la respuesta por parte de responsables del ente deportivo fue clara y contundente, dejando claro que no se abonará tal cantidad de dinero porque el descenso del Reus a Segunda B en ningún caso ha sido deportivo. Por ese motivo la entidad catalana se queda sin una buena cantidad financiera que, tal y como están los números del club, habría significado una buena suma de dinero para empezar solventar algunos hándicaps.

Ahora el Reus entra otra vez en un nuevo capítulo para intentar solucionar y recurrir esta nueva sentencia a través de la justicia ordinaria, con el principal inconveniente de que estos procedimientos acostumbran a ser largos y tendidos, con un Reus que está más necesitado que nunca para poder empezar a planificar el nuevo proyecto cuanto antes. El camino de la justicia ordinaria tal vez podría ser contraproducente para la entidad pero a la vez necesario para intentar cobrar estos dos millones de euros.

COMUNICADO FANTASMA

Un nuevo capítulo se ha abierto en la mañana de este viernes 7 de junio respecto a todo el serial del Reus Deportiu. El conjunto de la capital del Baix, que se encuentra inmerso en pleno concurso de acreedores y a la espera de que el administrador concursal pueda hacer oficial el informe final con la viabilidad real de la entidad, ha visto como aparecía un comunicado efímero en el que se pedía ayuda económica para salvar a la entidad de una posible desaparición.

El informe que tienen que aportar durante los próximos días los nuevos administradores de la entidad, será muy importante para desencallar el futuro más inmediato de los reusenses y decidir finalmente qué hacer con un club con más de cien años de historia que desde hace ya unos meses está pendiente de un hilo.

Con todo este revuelo a sus espaldas, el club catalán ha visto como esta mañana salía un comunicado que se ha catalogado como “oficial”, pero que a su vez se desconoce su origen y ningún trabajador ha sido conocedor de dicho escrito. Este efímero documento ha sido lanzado a través de las redes sociales oficiales del club, pero ha sido eliminado de la red a las pocas horas de haberse publicado. Pese a que el documento ha estado pocas horas circulando por las redes, han sido muchos los aficionados y simpatizantes del Reus los que lo han podido leer y compartir en sus cuentas.

SE DESCONOCE EL ORIGEN

En estas líneas que supuestamente han sido escritas de manera oficial por parte del club y redactado en castellano, inglés y chino, se pedía ayuda a las empresas de la zona para que estas den un apoyo económico para que el Reus no desaparezca: “Hacemos una llamada de emergencia a las empresas de la zona, nacionales y extranjeras. Somos un club con más de 110 años de historia. Tenemos la posibilidad de competir en Segunda B y nuestro filial en Tercera. Nuestro deseo es que el club pueda competir y no desaparezca. Los aficionados del Reus no se lo merecen”.