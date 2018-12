Reto nórdico para España tras el sorteo de la Eurocopa 2020

España, encuadrada en el grupo F, tendrá que enfrentarse a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Un grupo en el que tiene más interés la lucha por el segundo puesto, y una plaza en la repesca, más que por desbancar a los de Luis Enrique, favoritos con suficiencia.

OFICIAL Así queda nuestro GRUPO F en la fase de clasificación para la #EURO2020 ESPAÑASueciaNoruegaRumaníaIslas FeroeMalta#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/olHEAFqi9U Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 2 de diciembre de 2018

Los rivales más duros para el equipo de Luis Enrique van a ser las selecciones nórdicas. Suecia, recién ascendida a la primera división de la Liga de Naciones tras ganar un grupo con Turquía y Rusia, verdugo de España en el último Mundial; ha reconstruido tras Ibrahimovic a través de sus señas de identidad: juego directo, intensidad física y batalla. Noruega, un peldaño por debajo, va a plantear un partido similar: cerrado, exigente y en condiciones contra la tendencia de la selección española.

De los bombos de menor categoría, Islas Feroe es un equipo en constante crecimiento en los últimos años, lejos del primer nivel pero sobresaliente entre las históricas selecciones menores europeas que cosechaban goleada tras goleada. Un duelo recurrente contra Rumanía y uno de recuerdo memorable ante Malta completarán la fase de clasificación de España. Toda la fase de clasificación se va jugar entre marzo y noviembre de 2019, en diez fechas con dos jornadas cada una.

El grupo de Alemania

El equipo más peligroso fuera de los cabezas de serie, Alemania, ha caído en el grupo con Países Bajos, su verdugo en la Liga de Naciones, que le llevó al descenso de categoría. En el resto de grupos, los cabezas de serie tienen todo de cara para confirmar su condición de favoritos y sellar su puesto en la Euro.

The route to #EURO2020 has been mapped out! 🗺️



Which are the 3 toughest groups? pic.twitter.com/fzP8mReLn9