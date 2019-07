Rapinoe, la capitana de la selección de fútbol de EEUU, a Trump: "Tu mensaje excluye a gente como yo"

Megan Rapinoe, capitana de la selección de fútbol de EEUU, se ha convertido en un icono en el Mundial femenino de Francia. Su lucha en favor de los derechos del colectivo LGBTI, mujeres y negros le ha convertido en símbolo en su país y, entrevistada en la CNN este miércoles, Rapinoe ha lanzado un dardo al presidente Donald Trump: "Tu mensaje excluye a gente. Me estás excluyendo a mí, estás excluyendo a gente que se parece a mí, estás excluyendo a gente racializada. Estás excluyendo a estadounidenses que podrían apoyarte".

Tras insistir en que nunca iría a la "puta Casa Blanca" tras haber ganado el título, Rapinoe ha criticado el 'Make America Great Again'. "Te estás remontando a una era que no era buena para todos. Quizá lo era para unos pocos y quizá lo sigue siendo ahora, pero no lo es para bastantes estadounidenses. Tienes una responsabilidad increíble de cuidar a todos y tienes que hacerlo mejor para todos", ha añadido.