Rafael Gordillo: «La Copa COVAP es un complemento ideal a la educación de los niños"

Uno de los padrinos más veteranos de la Copa COVAP es sin lugar a dudas Rafael Gordillo. El prestigioso exfutbolista extremeño ha visto crecer esta iniciativa desde sus inicios y se ha mantenido fiel a la misma, respaldándola edición tras edición. Para Gordillo se trata de un proyecto repleto de valores que se dirige a niños y niñas para inculcarles hábitos de vida saludables.

-Rafael Gordillo vuelve a ser uno de los padrinos de la Copa COVAP. ¿Como creía que iba a ser esta iniciativa antes de participar en ella y cómo la ve ahora tras su paso durante todos estos años?

-Cuando me llamaron para ser el padrino de la Copa COVAP me alegré. Me pareció un proyecto muy bonito en el que estaban implicados el deporte y múltiples valores. Además, una empresa como COVAP, apostando por estas cuestiones, le da un gran valor, por lo que hay que agradecer que esté detrás de un proyecto de este nivel, el cual ha ido avanzando con el paso de los años y poniendo el foco en los hábitos de vida saludables.

-La Copa COVAP aúna hábitos de vida saludables, valores, deporte y, por supuesto, diversión. ¿Cree que es una combinación buena para concienciar a los niños?

-Es la mejor porque no solo está el deporte, sino que también hay otros aspectos como los valores que trata de inculcar a niños en edades tempranas. La Copa COVAP es una iniciativa que le viene muy bien a los niños porque los educa, y esto es un complemento ideal a las enseñanzas que también reciben por parte de padres y colegios.

-Si volviera a ser un niño, ¿le gustaría participar en una iniciativa como esta?

-Me encantaría. Es verdad que en mi infancia no existían estas instalaciones o iniciativas deportivas y educativas como esta. Esto es una maravilla porque puedes entrenar y jugar a tu deporte favorito y tener la suerte de participar en una final en estadios o campos de prestigio.

-La alimentación vuelve a tener un papel trascendental en esta edición. ¿Qué tres consejos alimentarios o de hábitos saludables daría a los niños que van a participar este año?

-Que lleven una alimentación sana y equilibrada y, además de eso, hagan deporte. Por otro lado, deben aprender también las cosas que le van enseñando en el colegio y sus padres, que son los que tienen que ayudar y aconsejar a los niños para que coman bien, la base fundamental de todo ejercicio.

-Los padres y entrenadores tienen un papel primordial para que los niños adquieran hábitos de vida saludables. ¿Qué recomendaciones tiene para ellos?

-Que sigan en la línea y sean buenos educadores. Los niños necesitan un respaldo mientras entrenan y hacen deporte, algo que les proporciona un proyecto como la Copa COVAP, pero otros muchos hábitos los aprenden en casa, donde los padres son los máximos responsables.

-La infancia es una etapa muy bonita, sobre todo también en el ámbito deportivo. ¿Qué le hubiera gustado hacer a Rafael Gordillo de pequeño?

-Nunca se sabe. De pequeño uno quiere ser piloto de avión, médico y otras muchas cosas. Sin embargo, conforme iba creciendo me di cuenta de que me encantaba jugar al fútbol, aparte de divertirme haciendo mi deporte favorito. Realmente no pensaba nunca en llegar a ser futbolista hasta que cumplí una edad, en la que había que dar un pasito para ser futbolista de élite, y al final lo conseguí con mi equipo, el Real Betis.