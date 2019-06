El PSG abre la puerta a Mbappé y Neymar si no trabajan más

"Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades. Incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más (...)". El mensaje de Nasser Al Khelaifi, el presidente del París SG, se ha endurecido al máximo. "No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero comportamientos de estrellas", ha declarado el dirigente en una entrevista a la revista 'France Football', que aparecerá el próximo martes, aunque se ha adelantado un extracto de la misma.

Llevaba meses sin hablar. Meses en los que el máximo responsable del Paris SG ha ido madurando y, sobre todo, endureciendo su mensaje. Desde la caída en la Champions con el United en el Parque de los Príncipes, Al Khelaifi no había dicho nada. Pero ahora, cansado del comportamiento de divos que han mostrado, sobre todo, Neymar y Mbappé, ha querido lanzarles un aviso.

Una vez consumado el gran cambio en la dirección deportiva con el regreso de Leonardo que ha provocado el despido de Antero Henrique, el Paris SG se ha puesto serio con los jugadores. El Madrid, que persigue el fichaje de Mbappé y Neymar, está atento a ese giro en la política del club parisino. En caso de que alguno de ellos acabara saliendo del Parque de los Príncipes costaría, eso sí, una auténtica fortuna. El PSG pagó 222 millones al Barça por Neymar y 180 al Mónaco por Mbappé.

Precisamente, el club azulgrana está pendiente de la situación del brasileño, que estaría encantado de regresar al Camp Nou. Pero Neymar sigue teniendo litigios judiciales con la directiva del Barça.