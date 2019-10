El Pozoalbense gana al líder Villarreal en un partido soberbio

El Pozoalbense venció al líder del grupo Sur de la Liga Iberdrola, el Villarreal, en un soberbio partido de las de Manu Fernández.

El Pozoalbense derribó ayer al líder Villarreal en un partido excelente que se recordará por mucho tiempo en el Municipal. El equipo amarillo saltó como favorito y se marchó esquilado y con la cabeza gacha. Rompieron su racha positiva en la que lo habían ganado absolutamente todo. Les faltó siempre un segundo. Incapaces de pensar y actuar. Las vallesanas le cerraron también las puertas de salida. No encontraron nunca la manera de romper los candados.

Las locales se saltaron, desde el inicio, el guión del encuentro y salieron envalentonadas buscando la portería amarilla. En el primer minuto, Jordan, estuvo a punto de abrir el marcador en un tiro que no entró por muy poco. Pronto el Villarreal entró en la pelea por retarse. Aiza rozó el gol en una buena acción en la que demostró su calidad. Pero el Pozoalbense ganó ayer el partido golpe a golpe, jugada a jugada.

Las jugadoras y cuerpo técnico del Pozoalbense celebran la victoria en el vestuario.

Cuando se cumplía el primer cuarto de hora, Karla se inventó una asistencia maravillosa, de manual, para que Jordan hiciera el 1-0. La jugadora americana se va asentando en el equipo y en banda demuestra esa velocidad y ese carácter que tiene dentro.

Karla fue la mejor en el día de ayer. Estuvo bien. Dio ese pase magistral a Jordan en el primer gol, hizo una jugada imperial que no entró de milagro, rozó el gol más veces y conectó y desconectó el partido cuando a ella le interesó. Fue la más lista de las 22. En sociedad con Natalia hicieron cosas muy destacables. Olivia fue un vendaval por su banda, Sousa fue la torre de control, Yomira, el mejor guardaespaldas, Victoria el cambio perfecto y Loba esa amenaza que estira al equipo como una goma cuando sale en aventura.

El empate del Villareal llegó en el largo descuento que dio la colegiada en el primer acto. Se había perdido mucho tiempo por la lesión de codo de Sheila. Aunque tuvo que ser atendida en el hospital, no tuvo que ser necesaria una intervención quirúrgica.

La segunda parte fue algo extraña. El cuadro amarillo buscó adueñarse del balón pero no superaba la última línea del campo. No terminaba las jugadas y empezó a impacientarse con el 1-1. Y entonces, ocurrió. A diez minutos para el final, un zapatazo de Olivia se coló como una exhalación en el marco amarillo ante el delirio de la grada que no se lo creía. Los espectadores se frotaban los ojos para comprobar que lo que estaban ocurriendo allí era verdad. Lo era. Terminó el partido con una victoria pozoalbense ante un deslumbrado e impotente Villarreal que se vio sorprendió por una pletórica labor defensiva y ofensiva de sus rivales. Ver para creer. La pesadilla se vistió de amarillo y el Pozoalbense se puso el traje de héroe.

Pozoalbense - Villarreal (2-1)

Pozoalbense: Sheila (Mari Carmen Portero, m. 27), Olivia, Inma (Eli, 63), Yomira, Sarita, Loba, Vasca (Victoria Arévalo, m. 51), Natalia Montilla, Sousa, Jordan (Lola, 89) y Karla.

Villarreal: Pau, Palo, Sheila, Aixa, Naira, Celia, Bea Prades, Iris, Cristina, S. Medina (Colongues, m. 82) y Lara Mata.

Goles: 1-0, m. 15: Jordan. 1-1, m. 45: Sheila. 2-1, m. 80: Olivia.

Árbitro: Victoria Santaella Higueras, de Granada. Amarilla a la local Jordan; y a la visitante Bea Prades. Expulsó por doble amarilla al entrenador local, Manuel Fernández.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Reto Iberdrola disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 400 espectadores.