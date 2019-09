El Pozoalbense gana 5-1 al Collarense en el primer partido de liga

No decepcionó el Pozoalbense en su estreno donde ofreció un partido intenso y frenético por momentos. Deslucido solo cuando cobró la ventaja suficiente. La semana no fue fácil por el tema de las fichas que no llegaron a tiempo. Manuel Fernández no tuvo más remedio que poner el tridente se siempre arriba: Natalia, Loba y Juani. Le respondieron. La primera que lo hizo fue Juani, esa jugadora que un día probó las mieles de la selección y que una maldita lesión la relegó al silencio. En el fútbol, basta el aleteo de una mariposa para que el fútbol pegue un vuelco. En media hora ya había metido dos goles. El primero precioso por la velocidad de su carrera, su visión y ejecución picando el balón cuando apreció que la portera rival estaba en medio del mundo.

Entre medias de sus dos goles había marcado el Collarense con un gol de Cova tras un lío en la defensa vallesana. No le inquietó el gol lo más mínimo al Pozoalbense quien fue un equipo disparado con una Ana Iglesias mandando en el medio y Natalia haciendo de las suyas en su banda. Antes del descanso aprovechó un pase de Iglesias para llegar a la línea de fondo y meter la bola en el corazón del área donde encontró a la más pícara de todas, Loba, quien a medio caer metió lo que le quedaba de pierna para meter el balón dentro. El carácter de la delantera de Villanueva es incontrolable. Produce mucha felicidad observarla en el campo. Es todo una travesura. Por eso tiene gol. Por eso llega donde nadie llega.

Tras la vuelta de vestuarios, Loba volvía a hacer de las suyas con otro gol y ya todo era una fiesta. La exquisita y total ofensiva local era demasiado para un abnegado Collarense quien en este tiempo solo estrelló un tiro al larguero. Lo demás se quedaba en casa así como los tres puntos en una mañana ilusionante en el que el Pozoalbense dio un recital, de goles y de fútbol.

CD POZOALBENSE: Sheila, Olivia, Inma, Elsa (Troyi, 64), Sarita (Lola, 85), Caroman, Victoria Arévalo, Ana Iglesias (Marta, m. 77), Juani, Natalia Montilla y Loba.

COLLERENSE: María, Irene, Rocío (Magda, m. 80), Pili, Vivi, Cova, Rosa (Matie, m. 59), Alicia, Andrea, Córdoba y Nicole (Stefane, m. 59).

ÁRBITRA: Tamara Rodríguez, del colegio Andaluz amonestó a Andrea.

GOLES: 1-0, m. 4: Juani Torres. 1-1, m. 19: Cova. 2-1, m. 31: Juani Torres. 3-1, m. 44: Loba. 4-1, m. 49: Loba. 5-1, m. 86: Andrea (pp).

INCIDENCIAS: Primer partido de liga de la Liga Reto Iberdrola disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 300 espectadores.