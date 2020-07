La Policía Nacional informa de la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada

El partido de esta noche en Riazor, previsto para las 21.00 horas, ha sido suspendido debido a los al menos seis positivos por coronavirus entre los futbolistas del Fuenlabrada, el rival del Deportivo, según informa La Opinión de A Coruña.

La Policía Nacional desalojó a los fotógrafos acreditados para el duelo de hoy en Riazor y les informó de que el partido no se jugaría esta noche. LaLiga no se ha pronunciado oficialmente sobre el desarrollo de la jornada. Diversos medios informan de que el resto de la jornada se jugará a la hora que estaba prevista, a las nueve de la noche en horario unificado.

El chárter del Fuenlabrada, que tenía previsto inicialmente el regreso para mañana, reprogramó el vuelo para marcharse de A Coruña, según diversas fuentes, esta misma noche.

El autobús del Deportivo con los futbolistas blanquiazules llegó a Riazor, pero no así el del Fuenlabrada. El equipo madrileño se juega en esta última jornada una plaza en el play off de ascenso, mientras que el Dépor necesita ganar y que no venzan Albacete o Lugo para lograr la permanencia.