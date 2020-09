La plataforma de clubs cordobeses pide que se puedan fraccionar los pagos

La Plataforma de Clubs Cordobeses por el Fútbol No Profesional, agrupación que reúne a más de 60 entidades de la capital y la provincia, ha emitido un comunicado en el que muestra su preocupación tras la reunión mantenida con el presidente de la RFAF, Pablo Lozano, al que solicitan no solo que se puedan fraccionar los pagos, sino que se pueda recuperar el dinero abonado proporcionalmente a las jornadas disputadas, si así fuera, y que no haya sanciones por las retiradas de equipos cuando estas sean obligadas por causas de salud. Entre otras medidas, la plataforma solicita a la Andaluza que "ante momentos especiales" también se tomen "medidas especiales" para ayudar a los clubs a poder seguir desarrollando sus actividades deportivas.

En su comunicado, la Plataforma de Clubs Cordobeses por el Fútbol No Profesional recuerda que "hacemos una labor social y deportiva que en estos tiempos se está viendo amenazada por la situación de pandemia que padecemos. La situación de las pequeñas y medianas empresas locales, de los autónomos, de las instituciones y de las familias, hacen que conseguir ayudas económicas para sufragar los gastos de los clubss sea cada día más complicado".

A pesar de que se encuentran recortando gastos y prescindiendo de algunos servicios, los clubs se lamentan de que "no podemos prescindir del gasto de Federación y de Mutualidad, si queremos desarrollar el deporte federado, tal y como lo hemos hecho siempre. Y no es intención de los clubs no pagar los gastos federativos y de mutualidad, pero sí creemos imprescindible que, en estos momentos, se deba facilitar a todos los clubs el pago de los mismos", de ahí que soliciten "poder pagar los gastos federativos y los gastos de mutualidad de manera fraccionada, con la garantía de poder recuperar ese dinero pagado si no se comienza la temporada 20-21, o bien, recuperar la parte proporcional del dinero pagado y no consumido si la competición se suspendiera por razones de fuerza mayor y dejar de pagar los pagos fraccionados en los que no habría competición". Además, también solicitan a la territorial del fútbol andaluz que "no aplique sanción alguna a aquellos clubs que tengan que retirar equipos por las razones excepcionales que vivimos".

Para la clubs, "es obligación de la RFAF proponernos soluciones a esta problemática, de lo contrario, todos los clubs pertenecientes" a la Plataforma "no federar a nuestros jugadores en las condiciones actuales". "En cualquier caso", prosigue el comunicado, "estaremos siempre dispuestos a mantener las reuniones necesarias para llegar a los mejores acuerdos para los clubs y la competición. No tenemos intención de impedir el normal desarrollo de la competición, si es que esta se iniciará al final, tal y como está la situación de la pandemia. Pero estaremos siempre abiertos a cuantas propuestas garanticen la justicia deportiva y la viabilidad económica y social de nuestros clubs".