Piqué: "Si hablaran menos del VAR y más del juicio injusto el país iría mejor"

"Si las televisiones en vez de hablar tanto del VAR se dedicaran a hablar del juicio injusto que están recibiendo los presos políticos igual el país iría mejor". La frase de Gerard Piqué, el central del Barcelona, sonó contundente tras el 0-3 al Madrid que le permitió llegar a la final de la Copa del Rey. Ese fue el mensaje que realizó el jugador azulgrana antes de subirse al avión de vuelta a casa.

Sobre el partido estuvo también sincero. "Creo que después del primer gol el Madrid ha arriesgado demasiado. No ha sido nuestro mejor partido, pero hemos ganado a la contra", subrayó Piqué. "Si venimos aquí y no jugamos bien, pero ganamos 0-3 pues estamos contentos".

Suárez evoca a Panenka ante Ramos



Tenía que tirar el penalti. Le concedió tal honor Leo Messi. A Luis Suárez se lo hicieron y como suele pasar en el cole fue él quien lo tiró. Y en casa de Sergio Ramos, el hombre que ha hecho famoso en los últimos meses el 'estilo Panenka', el uruguayo tramó una jugada sublime. Con toda la calma del mundo, el nueve azulgrana dibujó un lanzamiento exquisito, lleno de delicadeza que se coló mansamente por el centro de la portería, mientras Keylor Navas se dejaba caer al lado derecho. "Decidí chutar el penalti a lo Panenka cuando me dijo Messi que lo tirara", reveló Suárez.



"En el primer tiempo no estuvimos bien, nos castigaron con una contra con alguna pérdida. Nos faltó intención ofensiva. En la segunda tuvimos más acierto, tuvimos pegada. Salimos más determinados al juego porque el 0-0 no servía de nada", comentó Ernesto Valverde, reconociendo que el juego del equipo se "ralentizó demasiado en la primera parte, demasiado". Recordó luego el técnico azulgrana lo que pasó en Lyón. "Tiramos 25 veces y no marcamos ningún gol y aquí hemos hecho tres", añadió el ‘Txingurri’, admitiendo que "debemos mejorar algunas cosas", aunque "no queremos cambiar el nivel de efectividad".

Disfrutar del resultado



"Hay que disfrutar de este resultado", pidió Josep Maria Bartomeu, el presidente azulgrana, admitiendo que el juego no fue bueno en la primera mitad. "Dominaron ellos, han tenido ocasiones. Pero en la segunda nos hemos impuesto", recalcó el dirigente. Y, además, sin la mejor versión de Messi. "Leo hizo otras tareas, es el mejor del mundo. Hicimos un partido serio y cuando tuvo ocasiones el Madrid estaba Ter Stegen, que ha hecho un gran partido. Le ha pasado como a nosotros en Lyón. En la segunda mitad adelantamos líneas y todo fue mejor", subrayó Bartomeu.



Ese mismo análisis lo realizó luego Santiago Solari, el entrenador del Madrid. "Ahí están los goles, ahí está la contundencia. Podemos hablar del juego, de que estuvimos ordenados, que fuimos prolijos, de que generamos muchas ocasiones…", decía el técnico argentino. "Pero no las marcamos. Tuvimos orden y creatividad, pero faltó el gol", afirmó Solari. Tan simple como eso. "Caímos con honor", sentenció.

Con honor, pero fueron eliminados. "Siempre es difícil ganar aquí, aunque parece fácil porque ganamos por muchos goles. Ellos pudieron meter alguna en la primera parte, pero nosotros hemos sido más eficaces. Los dos equipos esperaban a ver quien fallaba en la pérdida", recordó Jordi Alba poniendo en valor el contundente triunfo del equipo de Valverde. "Para nosotros significa mucho llegar a la final. Estoy muy contento por el equipo. Esta victoria ya pertenece al pasado, queremos ganar el sábado para alejarnos un poco más. ¿Mis paradas? Intento lo mejor, intento estar ahí. Hoy ha sido un buen día para todos", dijo Ter Stegen.