La persistente evolución de la España de Luis Enrique

El último partido que jugó la selección española fue aún en 2019, todavía con Robert Moreno en el banquillo. Nueve meses después y de nuevo bajo las órdenes de Luis Enrique Martínez, España arranca una nueva era con una visita exigente a Alemania, en una nueva edición de la Liga de Naciones, pero con la Eurocopa en el horizonte. El gran objetivo es asentar el bloque entre la evolución casi permanente que ha planteado el seleccionador con la convocatoria de caras nuevas y frescas, además de un cambio de tendencia claro en la delantera.

La primera lista de Luis Enrique restituido en el cargo llegó cargada de cambios, aunque eso implique nuevos nombres apenas con unos pocos partidos previos al gran objetivo. La variedad de jugadores no me preocupa. Algunos van cumpliendo años y yo tengo que buscar soluciones, dijo el seleccionador en la previa. Hemos ganado muchos títulos en categorías inferiores y no me fijo en la edad o en las veces que han venido para hacer la lista. Iré convocando según vea cómo se adaptan los jugadores que van viniendo. El objetivo es ser competitivos en todas las circunstancias, explicó.

CAMBIO DE TENDENCIA

La inclusión en el equipo de Ansu Fati, Eric García o Ferrán Torres responde a su crecimiento en los últimos meses, pero también a la necesidad de la selección de cubrir algunos puestos clave. Las grandes novedades están en ataque, con un cambio de tendencia claro hacia un perfil de jugador más veloz, regateador y desequilibrante, en detrimento de la figura más clásica del delantero centro. Mi estilo de juego está claro en mi trayectoria como entrenador. No saldremos a especular en ningún momento, intentamos generar más peligro que el rival, presionar arriba, reducir espacios, tener controlado el partido Y por ahí voy a seguir. Frenesí cuando nos interese a nosotros, no al rival, explicó Luis Enrique.

Aún así, las bajas se han focalizado en ese perfil: El realista Oyarzabal tuvo que ser sustituido por Gerard Moreno después de dar positivo en un test de coronavirus y la baja de última hora por un edema óseo en la rodilla del madridista Asensio ha dejado la expedición en Stuttgart con dos miembros menos, a la espera de que se pueda incorporar Adama Traoré: Ha tenido un resultado dudoso antes de venir, pero hay posibilidades de que venga para el siguiente partido (el día 6 ante Ucrania en Madrid), aclaró el seleccionador.

Las dudas empiezan en la portería, con la llegada de Unai Simón por Pau López para complementar a los previsibles titulares De Gea y Kepa, aunque sus temporadas en la Premier League inglesa no han sido satisfactorias: Estoy encantado con los cuatro. A quién le tienen que gustar es a mí, sentenció Luis Enrique incluyendo al ausente López.

EL COMPAÑERO DE RAMOS

Y siguen por el acompañante de Ramos en la defensa, puesto por el que han pasado más de una decena de futbolistas y para el que oposita el joven y prestigioso Eric García, defensor catalán de 19 años del City de Guardiola. Es una posición en la que exijo mucho, la que más. Voy probando porque creo que hay margen de mejora y seguiré hasta que encuentre lo que creo que es lo mejor para el equipo, justificó.

Enfrente estará una Alemania también circunstancial, sin los vencedores de la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich y con muchas caras nuevas de jóvenes talentosos con ganas de ganarse un puesto en el equipo de Joachim Low.