Pablo Lozano: "Los cordobeses se merecen este partido"

La final de la Eurocopa sub-21 que España se adjudicó hace tres meses se reeditará el próximo 10 de octubre en un amistoso ante Alemania sub-21 en El Arcángel. Con ese gran atractivo, y con el recuerdo de la victoria ante Albania también en el Estadio Municipal de Córdoba, en el que fue el debut de Luis de la Fuente en el banquillo de La Rojita, ha sido presentado este jueves el evento en el Ayuntamiento de Córdoba.

Para el presidente cordobés de la RFAF, Pablo Lozano, “los cordobeses no solo merecen la pena soñar con un ascenso a Segunda, sino también con un partido de la selección sub-21”. Hizo énfasis en este punto, en el merecimiento de la ciudad calidad para acoger un evento de este nivel, ya que “hemos trabajado durante mucho tiempo y lo hemos conseguido. Sabemos que se va a llenar El Arcángel. Vamos a disfrutar de la campeona de Europa. Aquí en Córdoba se clasificaron para ser campeones de Europa y aquí se pondrá la primera piedra para clasificarse para los Juegos Olímpicos. Solo queda que el día 10 disfrutemos en el Arcángel”, ha concluido Lozano, al que también se le ha preguntado por la situación del Córdoba CF.

“Estoy absolutamente seguro que el Córdoba CF y todos los equipos andaluces conseguirán sus objetivos. Lo que me interesa es lo deportivo, lo extradeportivo no nos interesa”, ha indicado el residente de la Federación Andaluz.

Además, Lozano ha reconocido que “el Ayuntamiento ya ha preguntado por la absoluta”. Un interés en acoger un partido de La Roja en El Arcángel que dependerá, en buena medida, de la acogida que la ciudad le dé al partido de la próxima semana ante Alemania sub-21. “Creo que esta es la mejor previa que puede haber para demostrarle a la RFEF que puede venir la absoluta. Falta que la ciudad responda. Hay muchísimas peticiones en toda España, pero por parte del Ayuntamiento de Córdoba ya se han interesado, y nosotros como RFAF y yo como cordobés apoyaremos esta candidatura”.

De la Fuente: “Me hace mucha ilusión volver”

“Yo debuté en Córdoba como seleccionador sub-21 aquí ante Albania. Me hace mucha ilusión volver a un campo donde me dieron la oportunidad de estar donde estoy. Creo que vamos a vivir otro partido para disfrutar, me gustaría sentir el mismo calor que sentimos aquel día. Esperamos dar lo mejor de nosotros y estar a la altura de este importante evento”, ha asegurado por su parte el seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, que ha descartado dar pistas sobre la convocatoria, que facilitará mañana viernes. En la mente de todos dos nombres propios: Ansu Fati y Andrés Martín.

“No voy a adelantar nada. Estoy pendiente de la lista del seleccionador absoluto, faltan partidos de Liga Europa y hay que ver cómo acaban algunos jugadores. Fati y Andrés Martín pueden estar, pero también quiero acordarme de Alfonso Pedraza y también ha sido campeón de Europa sub-19 y sub-21, y seguro que está viéndonos. Son jugadores que pueden estar y esperamos no equivocarnos”, ha concluido el seleccionador de La Rojita.