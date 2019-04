Ocho partidos de sanción a Diego Costa

Diego Costa, delantero del Atlético, no volverá a jugar esta temporada, siempre y cuando no prosperen los recursos que presentará su club, que está dispuesto a llegar a las últimas instancias deportivas españolas. El jugador ha sido castigado este miércoles con ocho partidos de sanción, como consecuencia a la expulsión sufrida el sábado pasado en el Camp Nou. Como quedan tan solo siete jornadas de Liga, Costa ya no volverá a vestirse de rojiblanco e, incluso, acumula otra jornada de castigo que deberá cumplir la próxima campaña, en el Atlético, o si ficha por otro club de la Liga española.

Carmen Pérez, presidenta del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, le impuso la 'supersanción' basándose en los artículos 94 (insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas) y 96 del código disciplinario (agarrar, empujar o zarandear al árbitro). Por cada uno de ellos ha recibido cuatro encuentros de sanción. Asimismo, aparte de castigarlo deportivamente, Costa tendrá que pagar una multa de 6.010 euros y el Atlético otra por valor de 2.800 euros.

En el minuto 28

La expulsión se produjo en el minuto 28 de partido, con empate a cero en el marcador, cuando Diego Costa fue expulsado y le dijo al árbitro "me cago en tu puta madre". A continuación, en plena discusión con el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano, el futbolista lo agarró de las manos para impedirle que mostrara más tarjetas. El Comité Técnico de Ärbitros disponía de una grabación en la que se escuchaba el insulto del futbolista, que ha servido para tumbar la alegación del Atlético, que defendió a su jugador diciendo que no había lanzado ningún insulto a Gil Manzano sino que, enojado por la roja, había gritado "la puta madre que me parió".

El árbitro reflejó en el acta el insulto recibido por el delantero; en concreto, en dos ocasiones y de este modo se ratificó ante la presidenta del comité de competición. También Gil Manzano escribió tras la derrota rojiblanca ante el Barça por 2-0 que "una vez expulsado, aún en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 (José María Jiménez) y 2 (Diego Godín), respectivamente".

Diego Costa se pierde por lo tanto los siete encuentros que debe jugar el Atlético y que podrían ser claves ante un eventual declive del Barça. El primero será este sábado ante el Celta, en el Wanda Metropolitano, y posteriormente los partidos con el Eibar, Valencia, Valladolid, Espanyol, Sevilla y Levante.