El 'nuevo' United de Solskjaer ante Barcelona, y duelo Pochettino-Guardiola

El revitalizado Manchester United del noruego Ole Gunnar Solskjaer es el rival del Barcelona en unos cuartos de final de la Liga de Campeones que verá el duelo inglés entre el Tottenham del argentino Mauricio Pellegrino y el Manchester City del español Pep Guardiola.

Unos cuartos de final, fijados para los días 9/10 (ida) y 16/17 (vuelta) del próximo abril, que además contará con los duelos Ajax Amsterdam-Juventus y Liverpool-Oporto, según determinó el sorteo celebrado este mediodía en Nyon.

😍 The quarter-final draw 😍 🤔 Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/bpkwkVKvdH

Manchester United y Barcelona, pese a que la primera bola de ambos que salió en el sorteo fue la barcelonista, vivirá la ida en el mítico Old Trafford. No pueden coincidir por seguridad sus partidos equipos de la misma ciudad y, previamente, salió la del City fuera de casa, y como campeón de la Premier el conjunto de Guardiola tiene prioridad.

Será la tercera eliminatoria directa europea que vivirán Barcelona y Manchester United, a las que se unen tres dobles enfrentamientos de fase de grupos y tres finales (dos de Liga de Campeones y una de la desaparecida Recopa).

En total, once encuentros europeos, que han visto cuatro triunfos del Barcelona, tres del Manchester United y un empate. El cuadro barcelonés marcó 20 goles, y encajó 15. Y nunca hubo una victoria visitante.

Eso sí, en las dos eliminatorias directas pasó el Manchester United. Pero, en las tres finales se alzó triunfador el Barcelona: Recopa 1983-84 (2-0), Liga de Campeones 2008-09 (2-0) y 2010-2011 (3-1). Es estas dos últimas marcó Leo Messi.

Frente a frente, ocho títulos de la máxima competición europea (cinco de parte del Barcelona), dos equipos históricos, de gran peso mundial, deportiva y comercial. Y, eso sí, apriori con el favoritismo del lado barcelonista.

Y es que mientras el Barcelona sigue arrasando en LaLiga, el United es cuarto en la Premier; y eso que la llegada de Solskjaer el último 19 de diciembre en sustitución del destituido Jose Mourinho ha revitalizado al equipo.

El noruego llegó con el equipo hundido en la Premier, sin rumbo, con polémica dentro del vestuarios. Y, tres meses después, es otro: ya en zona Liga Campeones en la Premier, y en unos cuartos de final europeos dando el 'bombazo' de eliminar al 'multimillonario" París Saint Germain a domicilio, en el último segundo y remontando el adverso 0-2 de la ida.

😎 Here is the road to Madrid... #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3