Una nueva oportunidad para poder resarcirse

El CD Pozoblanco regresó este lunes al terreno de juego de la Ciudad Deportiva para afrontar la nueva campaña que se avecina. Los vallesanos, bajo el mando de Javi Moreno, procurarán no repetir el tortuoso camino de la anterior temporada. Justo antes del parón deportivo causado por el coronavirus, el plantel figuraba en la 18ª posición del Grupo X de Tercera División con 26 puntos, un peligroso registro que les mantuvo constantemente en la lucha por no bajar. No obstante, la decisión tomada desde la Real Federación Española de Fútbol de anular los descensos les permitió pasar página y diseñar un proyecto con el que buscar otros horizontes.

El técnico de Silla (Valencia) fue uno de los primeros en renovar su compromiso contractual en la entidad del Valle de los Pedroches. Junto a él, como segundo entrenador, estará José María García Cuadrado -que atesora una valiosa experiencia en el Grupo IV de Segunda División B tras dirigir al Córdoba CF B en la 2017/18-, el preparador de porteros Miguel Díaz o Domingo Encinas, encargado del material.

El vestuario, que conoció el viernes 4 de septiembre los resultados favorables de los test del covid-19, presentará muchas novedades para mostrar sobre el verde otra imagen bien distinta a la ofrecida meses atrás. De esta forma sumarán en portería experiencia merced a las incorporaciones de Javier de la Fuente (Melilla CD) y Antonio Sillero (Atlético Espeleño). Los defensores Ramón González Grosso (Atlético Onubense), Rafa Manosalva (Córdoba CF B), José Antonio Martínez (CD Ciudad Jardín) y Antonio Salvatierra (Atarfe Industrial) elevarán la competencia en la retaguardia. Ángel Iniesta (Atlético Porcuna) y Joel Armengol (Salerm Cosmetics Puente Genil) imprimirán carácter a la medular mientras que David Martín (Lora CF) y Brian Triviño (Silla CF) se encargarán de la faceta anotadora.

Carraña y Elu, dos renovaciones que no se consumaron

La base del equipo cordobés se mantendrá con hasta 11 renovaciones. El cancerbero José Antonio Molero, los zagueros Rafa Santacruz, Ángel García, Antonio Lucena y José Antonio Medina, los medios Iván Sánchez y Carlos Moreno y los atacantes Manuel León, Valentín Morales, Luis Fernández y Miguel Alcaide Zara repetirán en el Municipal de Pozoblanco.

No seguirán, entre otros, Gonzalo Piña -cuyo destino se fijó en la categoría de bronce nacional al firmar por el Algeciras CF-, Alain -fichado en el Paterna CF valenciano-, Alfonso Luque Carraña o Eleuterio Rodríguez Elu . Los dos últimos también engrosaban la lista de los hombres que continuarían vistiendo la elástica blanquilla. Sin embargo, motivos laborales llevaron finalmente a la marcha de ambos jugadores.

El Pozoblanco emprende desde ya una larga puesta a punto para llegar lo mejor posible al 18 de octubre, fecha en la que a priori dará el pistoletazo de salida la nueva Tercera División. En la misma, los de Moreno partirán la primera fase en el subgrupo 2 del Grupo X teniendo como rivales a equipos de Córdoba (Salerm Cosmetics Puente Genil, Ciudad de Lucena y Córdoba CF B), Sevilla (Coria CF, Castilleja CF, CD Utrera, Sevilla FC C, CD Gerena y La Palma CF) y Huelva (San Roque de Lepe).