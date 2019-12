Neymar vuelve a demandar al Barça

Neymar ha vuelto a demandar al Barcelona, según ha informado el diario 'El Mundo del Siglo XXI'. La estrella brasileña escenifica, de nuevo, las profundas diferencias que le separan del club azulgrana, especialmente de la junta presidida por Josep Maria Bartomeu, agravadas al no poder consumarse este pasado verano su retorno al Camp Nou junto a Messi y Suárez, sus dos grandes amigos.

Según esa información, la estrella brasileña reclama 3,5 millones de euros, correspondientes a su último mes en el Camp Nou justo antes de que en el verano del 2017 abandonara el Barça camino del Paris SG. "Debe ser la misma cosa, es una cantidad que corresponde al finiquito. No tiene nada que ver con otra nueva denuncia", ha dicho Neymar Sr, el padre del jugador, al programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Estuvimos en Barcelona meses atrás para solucionar esto. De un momento a otro se va a llegar a un acuerdo Neymar-Barça", ha dicho el progenitor del futbolista. "No estamos preocupados, ni el Barça ni nosotros. Yo no lo sé, no es nada nuevo. Mañana veré lo que está pasando. Que nadie se preocupe, que se va a resolver", ha argumentado Neymar Sr.

Al ser preguntado sobre si volvería algún día al Camp Nou, el padre del jugador respondió con diplomacia, dejando escapar, eso sí, una sonrisa. "Tiene contrato con el Paris Sg", ha dicho Neymar SR.

Neymar considera que la junta de Bartomeu ha actuado de "absoluta mala fe" por no pagarle una parte del salario que le correspondía, además de haberle aplicado "represalías", como lo califica 'El Mundo', por haber fichado por el club parisino.

Segunda demanda

No es la primera demanda que presenta el astro contra el Barça. Poco después de marcharse a París, Neymar demandó por el impago de la segunda parte de la prima de renovación que le correspondía cuando abandonó el club azulgrana. Reclamó entonces 30 millones de euros por ese concepto, mientras el Barça le pedía en los juzgados el total de los ingresos derivados de su renovación, así como una multa de nueve millones de euros por daños y perjuicios.

El Barcelona llegó a depositar ante notario la cuantía pendiente de la prima de renovación del jugador. Pero una vez se confirmó su marcha al Paris SG, la directiva de Bartomeu anunció públicamente que no abonaría la cantidad.