El Mundial de clubs se disputará en China

El Consejo de la FIFA ha decidido este jueves en Shangái otorgar a China el primer Mundial de Clubs 2021. El torneo se disputará entre los meses de junio y julio en donde jugarán un total de 24 equipos,. La competición sustituye a la Copa Confederaciones de selecciones internacionales.

En principio, la idea de Infantino, presidente de la FIFA, es que jueguen ochos equipos europeos, aunque el hecho de dejar clubs tan potentes como el Barça, el Manchester City o la Juventus entre otros sin participar puede hacer variar el modelo de clasificación. Por ahora, la FIFA establece que los equipos de la UEFA que disputarán el Mundial de Clubs son aquellos que ganaron la Champions y la Europa League entre las ediciones de 2018 y 2021. Podría ser que el Barça no dispute el Mundial por no haber ganado ninguna Liga de Campeones en los últimos año.

No obstante, desde la FIFA no quieren que algunos clubes más importantes de Europa entren en el torneo por invitación, en vez de por méritos deportivos.

PLAZAS DEL MUNDIAL DE CLUBES

El Mundial de Clubs otorga ocho plazas a equipos de la UEFA, seis para la Conmebol (Sudamérica), tres para la CONCACAF (Centroamérica y Norteamérica), tres para la confederación africana, tres más para la asiática y finalmente una sola plaza para Oceanía.

Serán la FIFA y el comité organizador chino quienes designarán las sedes. El modelo de participación de los clubs de cada confederación se seleccionará a través de una ronda de consultas entre la federación internacional y las Confederaciones participantes.

