De Montalbán al cielo futbolístico

La selección española sub 19 de fútbol ya está en España. Ayer fue recibida en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nada más aterrizar desde Armenia, donde el sábado derrotó a Portugal (0-2) para levantar el octavo título en esta categoría y consagrar a una ‘Generación del 2000’ que hizo lo propio en en la categoría sub 17 hace dos años. En la selección juega Antonio Blanco, cordobés de Montalbán que milita en el Real Madrid.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, les recibió a su llegada y les dedicó unas palabras de agradecimiento en las que ponderó la fuerza del grupo: «Os dije antes del partido que creía en vosotros y que íbais a ganar. Habéis dado lo máximo y habéis ganado como un equipo. Un equipo es lo que hemos visto en vosotros», declaró.

El nuevo campeón continental es un jugador nacido en Montalbán que el pasado día 23 cumplió 19 años. Mediocentro defensivo, en los últimos cuatro años se ha consolidado como una de las perlas de la cantera del Real Madrid. Ha jugado la Liga de Campeones juvenil y la próxima temporada estará en el Castilla a las órdenes de toda una leyenda como es Raúl González.

Medallas internacionales

Con las selecciones nacionales no ha parado de acumular éxitos, pues tiene ya dos oros europeos (sub 17 y sub 19) y una plata mundialista sub 17 en su palmarés. Además no falta nunca a las convocatorias de las selecciones de su edad desde hace al menos tres años.

Antonio Blanco es un producto más de la cantera de Montalbán, una localidad que a lo largo de la historia ha dado varios futbolistas de primer nivel.

El oro europeo sub 19 es el segundo de un futbolista cordobés en menos de un mes, ya que Alfonso Pedraza venció el pasado 30 de junio en la categoría sub 21. Curiosamente, Pedraza y Blanco son de dos localidades muy próximas, pues menos de 15 kilómetros separan a Montalbán de San Sebastián de Ballesteros, el pueblo que vio nacer a Pedraza.

Antonio Blanco tiene todavía lejos el sueño de ser olímpico, pues cuando la sub 21 juegue el próximo año su primer partido olímpico no habrá cumplido ni los 20 años. Sin embargo, si es uno de los jugadores llamados a soñar con la cita olímpica del 2024, pues para entonces tendrá 23 y sería más posible.

Montalbán no ha parado de vibrar en los últimos días con este jugador, básico en los esquemas de la selección sub 19 que ha ganado el Europeo. De hecho disputó todos los partidos en Armenia, salvo la semifinal, debido a que cumplió un partido de sanción al acumular dos tarjetas amarillas.

La próxima campaña será clave en la evolución de esta firme promesa del fútbol andaluz, pues ya en Segunda B dispondrá de la gran oportunidad de demostrar su valía en una competición exigente y ya casi profesional. El futuro es suyo a partir de ahora.