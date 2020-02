Maca: "La presión la deben tener ellos"

Miguel Ángel Martínez Maca es consciente de la "importancia del partido" de este sábado ante el Zaragoza, pero también de que la situación clasificatoria del club maño, en zona de descenso, le hará jugar con aún más presión que su equipo.

Siempre es importante tratar de relajar un poco a los jugadores y trasladar la presión al rival, y eso hizo Maca, técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en sala de prensa. "No me preocupa excesivamente, los jugadores son conscientes de la importancia del partido ante el Zaragoza, posiblemente el partido más importante hasta la fecha de la temporada", empezó, reconociendo lo que hay en juego. Pero, acto seguido, aseguró que "la presión la deben tener ellos más que nosotros, para nosotros sería un palo no hacernos con la victoria pero para ellos significaría mucho más". Y, por si quedaba alguna duda, repitió: "Para ellos es mucho más importante".

"La gente ha respondido al llamamiento"

"La gente ha respondido al llamamiento del club, está muy involucrada con nosotros y es consciente de la situación y de la importancia del partido, es una suerte tener una afición así", aseguró Maca sobre la afición del Córdoba Patrimonio, que ha agotado todo el papel a la venta días antes del partido.

Sobre el vestuario, el entrenador del club blanquiverde aseguró que "está bien". A nivel de enfermería, "seguimos teniendo el problema con los dos porteros", dijo Maca, quien adelantó que Lolo también causará baja, ya que "es mejor que tome descanso porque no se está recuperando en los plazos previstos; el resto están todos disponibles".

Maca ve a su equipo "con muchas ganas" de lograr la victoria tras una racha muy mala que ha metido al Córdoba Patrimonio a dos puntos del descenso. "Tenemos en la retina los tres últimos partidos en casa, buenos encuentros en los que merecimos ganar alguno pero, por detalles, se nos fueron; en casa rozamos siempre el buen resultado, se hacen las cosas muy bien y estamos espoleados por el público".

Análisis del rival, el Zaragoza

El preparador de los blanquiverdes analizó al rival, un Zaragoza que juega con una defensa en zona, una táctica "excepcional, pura", que ha obligado a su equipo a "dedicar toda la semana para trabajar en ataque, porque te obliga a cambiar muchos automatismos". Además, con su nuevo técnico el equipo aragonés "no ha ganado considerablemente pero está más fuertes, con estrategias variadas".

Por otro lado, Maca reconoció que "después del día del Peñíscola" él y sus hombres tuvieron "un puesta en común", una charla en la que llegaron a "algún punto de acuerdo entre todos, coincidimos en dónde puede estar el problema y nos conjuramos para que no vuelva a ocurrir". Ese problema no es otro que la incapacidad de gestionar marcadores a favor en Vista Alegre. Maca deseó que "si volvemos a tener esa renta a favor, sepamos gestionarla de manera diferente".

Además de confirmar que Shimizu podría jugar en Vista Alegre, Maca aseveró que "tengo 12 jugadores de pista y todos están disponibles, nadie está contento cuando no va convocado, pero todas las semanas se quedan dos o tres, dependiendo de las características del partido y de los entrenos de la semana, pero mucho tiene que ver con el rival".