Koeman también informa a Rakitic, Arturo Vidal y Umtiti que no cuenta con ellos

El teléfono de Ronald Koeman no descansa. El nuevo entrenador del Barça no solo ha informado, como reveló RAC-1, esta mañana a Luis Suárez sino que también ha anunciado a Rakitic, Arturo Vidal y Umtiti que no entran en su proyecto para la próxima temporada, tal y como ya había anunciado EL PERIÓDICO la pasada semana.

Los cuatro jugadores tienen contrato en vigor, por lo que la directiva azulgrana deberá encontrar una solución para desbloquear su salida como pide el técnico holandés. Tiene prisa Koeman por armar su nuevo Barça. Así se lo ha hecho saber a los futbolistas con quienes sí cuenta y a los que considera prescindibles porque quiere llegar al próximo 31 de agosto, fecha de inicio de los entrenamientos, con mucho trabajo adelantado.

EN BUSCA DE EQUIPO

Ahora, sin embargo, ya no depende de él. Suárez (33 años), a pesar de que se veía con fuerza para continuar en el Camp Nou, deberá tomar la decisión de buscar una salida o agotar el año de contrato que le queda.

En idéntica situación están Rakitic (32) y Arturo Vidal (33). Ambos también acaban contrato el 2021, mientras Umtiti (26) expira en el 2023. Pero Koeman ya les ha hecho saber que se vayan buscando equipo porque quiere arrancar su Barça con otros pilares.

Al croata le interesaría regresar al Sevilla, aunque no pueda este asumir la elevada ficha que percibe en el Camp Nou. El chileno, en cambio, tiene mucho mercado en Italia tras su paso por la Juventus, dispuesta ahora también a incorporarlo en el nuevo proyecto que lidera Andrea Pirlo, el técnico de la 'Vechia Signora'.

Umtiti, a quien el club colocó una cláusula de 500 millones de euros, ha recibido el interés de clubs ingleses, pero su salida es más complicada porque le quedan tres años de contrato después de renovar justo antes del Mundial de Rusia-2018. Todos deben buscar equipo porque Koeman no los quiere en el Camp Nou.