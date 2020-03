Los Juegos comenzarán el 23 de julio de 2021, según el 'New York Times'

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pospuestos por la pandemia del coronavirus, dieron a conocer que el evento podría inaugurarse el sábado 23 de julio del 2021, de acuerdo a una información publicada por el New York Times. La fuente periodística asegura que esa es la fecha tentativa y la información fue suministrada por autoridades de Comité Olímpico Internacional (COI), que este domingo va a tener una reunión de urgencia con la posibilidad de que oficialice la fecha.El portavoz del COI, Mark Adams, consideró el informe como "especulación" cuando el New York Times pidió la versión oficial del asunto. Pero los máximos dirigentes del COI si tendrán una reunión de emergencia el domingo para discutir la decisión, según el informe y que el portavoz del máximo organismo olímpico no negó.

UN AÑO DESPUÉS

El COI anunció originalmente que una decisión final sobre una nueva fecha podría tomarse en cuestión de semanas.El informe filtrado el sábado implica que los organizadores tienen la intención de anunciar una decisión mucho antes. La fecha sería casi exactamente un año después de la que inicialmente estaba programada para este año, del 24 de julio al 9 de agosto. Después de una protesta abrumadora por parte de los atletas y de los comités organizadores nacionales de todo el mundo, el COI anunció el pasado martes que posponía los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a una fecha "a más tardar en el verano del 2021" debido a la pandemia del coronavirus.