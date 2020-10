Juan Cantero: "Estamos preparados y tenemos mucha ilusión para pelear por el ascenso"

El Ciudad de Lucena ha difundido a través de sus medios oficiales una entrevista propia con Juan Cantero Juani, principal responsable del club celeste en materia de fichajes. El equipo lucentino debutará en Liga este domingo 18 de octubre ante el Sevilla C, en partido de la primera jornada del Subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División.

-Este año, al terminar tan tarde el play off, se han tenido que planificar los fichajes más rápidamente de lo habitual.

-Cuando hay continuidad con el cuerpo técnico y se hace un proyecto importante como el del Ciudad de Lucena siempre se está trabajando no solo en la temporada en curso, sino también en los jugadores que se pueden ir y en los cambios que hay que realizar. Hay que fichar para que no se noten las bajas o para mejorar lo que ya teníamos. Durante el parón por el coronavirus se empezó a trabajar con la preparación del play off y la temporada siguiente. Una vez terminada dicha fase ya teníamos mucho trabajo hecho, ha sido todo más fácil y creo que hemos hecho un buen equipo.

-Por sus palabras hemos escuchado que falta un último retoque en el centro del campo en forma de cesión. ¿Llegará antes del inicio del campeonato?

-Sí, es la pieza que nos falta y estamos trabajando en una incorporación importante que creemos que nos aportará mucho.

-¿Cómo ha visto al equipo esta pretemporada?

-Las pretemporadas no son fáciles pero nuestro equipo ha demostrado un nivel muy alto. Ha sido una pretemporada atípica y difícil ya que había jugadores que llevaban muchos meses parados y normalmente esto no sucede. Eso conlleva lesiones que son difícil de controlar, pero por lo demás estoy muy satisfecho.

-¿Ve al equipo listo para el comienzo de esta ilusionante y a la vez exigente temporada?

-El equipo tiene mucho nivel y compromiso, estamos preparados y con mucha ilusión para pelear por todo, siempre teniendo un respeto máximo por todos los rivales.

-¿Cree que el nuevo formato de competición beneficia al Ciudad de Lucena?

-No creo que beneficie ni perjudique, es un formato diferente y, al final, si queremos conseguir lo máximo tendremos que enfrentarnos entre todos. El grupo 10 es muy fuerte y con grandes clubes, no será fácil.

-¿Parten como favoritos al ascenso? ¿Qué equipos cree que se han reforzado mejor de cara a la nueva temporada?

-Sin duda somos un equipo fuerte, pero hay equipos como los filiales, Utrera, San Roque de Lepe o Puente Genil que son rivales de similar potencial al nuestro. No cabe duda de que van a pelear por lo mismo que nosotros. Si tenemos suerte y somos uno de esos equipos que estén arriba después tenemos que contar con los dos equipos de Jerez y el Ceuta, entre otros. Será una temporada difícil y a su vez apasionante.

-El club va a intentar el ascenso con todas sus fuerzas. ¿Cree que este mensaje perdjudica el rendimiento de los futbolistas por la presión añadida?¿O es un beneficio porque sabe que viene a un proyecto ilusionante con ganas de ascender?

-El futbolista siempre quiere estar en proyectos ambiciosos e importantes. Todos los jugadores de nuestra plantilla están aquí por eso, porque saben que el Ciudad de Lucena busca lo máximo y eso es lo que quiere el futbolista, salir a competir siempre por algo grande.

-La afición va a ser parte muy importante durante la temporada. ¿Algún mensaje para ellos?

-La afición en el fútbol es importantísima, cuando vemos los partidos de Primera en televisión sin público comprobamos que sin ellos el fútbol no es lo mismo. Para nosotros los nuestros son parte fundamental, por suerte tenemos un estadio que permite asistir al máximo publico autorizado por las autoridades y queremos que esos 800 permitidos estén empujando al equipo para conseguir el ansiado objetivo. Yo tengo muchas esperanzas en que la pandemia poco a poco remita y antes de terminar esta temporada se pueda aumentar el número de aficionados que accedan a nuestro estadio.