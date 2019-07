José Manuel Rodríguez, nuevo director deportivo del CD Juanín y Diego

El CD Juanín y Diego, pese a la inactividad competitiva del mes de julio, continúa planificando la temporada 2019/20. Una de las novedades del organigrama para dicha campaña la protagonizará José Manuel Rodríguez, nuevo director deportivo de la entidad con sede en la IDM Margaritas. Fiel conocedor del fútbol base provincial, aterriza en el club colegial tras más de una década en el Córdoba CF, club en el que como entrenador ha desfilado por números conjuntos. El último de ellos, en la 2018/19, el equipo cadete de División de Honor.

Rodríguez, pese a tener sobre la mesa una propuesta de renovación del club blanquiverde, acepta un reto “ilusionante al tiempo que novedoso para mí. Necesitaba cambiar de aires y salir de la monotonía de tantos años en el banquillo. Una vez desvinculado recibí la llamada de Miguel Claus, persona que, precisamente, me llevó hace 12 años al Córdoba CF. Me presentó el proyecto y acepté. Es una faceta diferente a la que he venido desempeñando las últimas campañas pero que acojo con muchísimas ganas. Además, al CD Juanín y Diego lo considero mi casa y no me es, ni mucho menos, desconocido por la vinculación que siempre ha tenido, y tiene, con el máximo representante futbolístico de la ciudad”.